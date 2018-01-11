廣慈園區公宅 D、E基地開工

2018年01月11日 04:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

廣慈博愛園區開發案先前曾遭周邊居民抗議公共住宅的戶數太多、建築量體太大，歷經多次下修量體並召開說明會，終於在10日上午舉辦D、E基地公宅開工典禮。據規畫，整個廣慈園區未來將有公共住宅、各類型社福機構、區公所等設施。

廣慈開發案有A至E共5塊基地，A基地是信義區公所與派出所、B基地為社福大樓，C、D、E基地則都是公宅。其中，這次先開工的D、E基地為2棟地下4層、地上27層的建築物，共有1044戶，預計2020年10月竣工；A、B、C基地目前則在進行招標。

根據市府規畫，D基地公宅1樓為台北公宅物業管理中心、2樓是住宿型身心障礙養護照顧機構、3樓有景觀花園；E基地1樓為住宿型身心障礙養護照顧機構、2樓提供全日型老人失智養護照顧服務、3樓則包括閱覽室及植栽區等。房型部分，則有1至3房型，坪數分別為10.4坪、16.3坪、21.4坪，並都有智慧化設施。

市長柯文哲昨也親自出席D、E基地開工典禮，他笑說，這個案子的統包工程3個月前才發包，3個月後就順利開工，可見市府效率很高，但也因此讓都發局同仁很操，周末還要加班，「還好一例一休沒有來查。」

柯文哲也說，都發局長林洲民曾告訴他，廣慈公宅完工後，會是全亞洲最漂亮的公共住宅。市府歷經6次說明會、2次公聽會，跟當地里長也談了15次，相較之下，工程比較簡單，溝通卻比較困難，要耐心傾聽居民希望降低戶數、降低容積率、增加公園綠地等需求。

(中國時報)