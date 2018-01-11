廣慈園區公宅 D、E基地開工

歷經近10年時間的溝通與規劃，北市廣慈博愛園區公宅案10日正式動工，台北市長柯文哲（左二）聽取都發局長林洲民（左）在模型前的簡報。 （陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

廣慈博愛園區開發案先前曾遭周邊居民抗議公共住宅的戶數太多、建築量體太大，歷經多次下修量體並召開說明會，終於在10日上午舉辦D、E基地公宅開工典禮。據規畫，整個廣慈園區未來將有公共住宅、各類型社福機構、區公所等設施。

廣慈開發案有A至E共5塊基地，A基地是信義區公所與派出所、B基地為社福大樓，C、D、E基地則都是公宅。其中，這次先開工的D、E基地為2棟地下4層、地上27層的建築物，共有1044戶，預計2020年10月竣工；A、B、C基地目前則在進行招標。

根據市府規畫，D基地公宅1樓為台北公宅物業管理中心、2樓是住宿型身心障礙養護照顧機構、3樓有景觀花園；E基地1樓為住宿型身心障礙養護照顧機構、2樓提供全日型老人失智養護照顧服務、3樓則包括閱覽室及植栽區等。房型部分，則有1至3房型，坪數分別為10.4坪、16.3坪、21.4坪，並都有智慧化設施。

市長柯文哲昨也親自出席D、E基地開工典禮，他笑說，這個案子的統包工程3個月前才發包，3個月後就順利開工，可見市府效率很高，但也因此讓都發局同仁很操，周末還要加班，「還好一例一休沒有來查。」

柯文哲也說，都發局長林洲民曾告訴他，廣慈公宅完工後，會是全亞洲最漂亮的公共住宅。市府歷經6次說明會、2次公聽會，跟當地里長也談了15次，相較之下，工程比較簡單，溝通卻比較困難，要耐心傾聽居民希望降低戶數、降低容積率、增加公園綠地等需求。

(中國時報)

高鐵維修基地 屏東招手快來吧 新北空汙減量 中央獎勵800萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。