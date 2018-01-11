新北空汙減量 中央獎勵800萬

2018年01月11日 04:09 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

空氣汙染嚴重影響民眾健康，新北市降載減汙成效，2017年PM2.5平均濃度降至17.1微克／立方，朝小於標準15邁進，經環保署評定優良，成為北台灣8縣市中，唯一獲得800萬元獎勵金殊榮。新北市環保局長劉和然說，獎金將全數投入空氣汙染改善，進一步提升新北市空氣品質。

劉和然表示，改善空氣應著重長期汙染減量，每年都逐步加強空汙管制力道，包括限縮生煤使用量、推動天然氣鍋爐、輔導工廠採用低揮發性原物料、機柴油車稽查管制及空品淨區劃定等。

劉和然說，去年除註銷4張生煤使用許可證，更要求轄內台電林口發電廠及南亞企業等大型工廠採用最嚴格排放標準，全面強化固定、移動、逸散等各類汙染源管制，也輔導轄內公私場所秋冬季節降載，減少產能、提升效率。

新北市也從管制高汙染車輛著手，並提供汰換補助，2012年至今已淘汰二行程機車31萬8163輛、一二期柴油車849輛，總計已減量PM2.5達82公噸、氮氧化物69公噸及揮發性有機物1634公噸。

另外，新北市也持續擴大增設空品淨區，更編撰全國第一本守護空氣品質的親子讀本《P.M奇遇記》，作為環保教育教材。

依環保署空氣品質監測網監測資料分析，新北市空氣品質指標（AQI）大於100（指標汙染物PM2.5）比率，已由2011年的19.2％降至2017年的4.5％，紅色警戒天數更由36天降至1天。

環保局提醒，近期仍屬空品不佳時節，呼籲市民隨時留意空氣品質資訊，注意自我防護，盡量搭乘大眾運輸工具，共同維護空氣品質。

(中國時報)