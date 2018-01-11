歡樂宜蘭年紀念紅包 有夠旺

2018年01月11日 04:09 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

邁入第25年的歡樂宜蘭年，移師到五結鄉中興文創園區舉辦，由於正值狗年，今年主題是「幸福go旺」，紀念紅包10日首度公開，有5隻台灣土狗圖案，取其台語諧音正是「有夠旺」，紅包袋還能摺疊成存錢筒，民眾可存下第一桶金，迎來一整年的財源廣進。

歡樂宜蘭年是1994年開始辦理，走過4分之1世紀，今年主題是「幸福go旺」，主場地在中興文創園區，重頭戲是2月15日的除夕守歲晚會，2月16日至18日則有文化行春等活動。

每年的歡樂宜蘭年都會結合生肖發表紀念紅包，今年紀念紅包結合傳統與創意，在設計上將紅包搭配存錢概念，民眾可摺成喜氣洋洋的存錢筒，紅包本體加上封套共有5隻狗，代表「五狗旺」，台語諧音「有夠旺」。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，縣府一直很尊重傳統文化、重視農曆過年，歡樂宜蘭年是全台灣唯一由地方政府針對農曆過年來舉辦的大型節慶活動；從生肖來數12年是一個循環，歡樂宜蘭年已經走過2個循環，今年起朝第3個循環邁進。

李志勇說，紀念紅包除了嵌上10元硬幣，還特別設計成文創商品，結合好的寓意同時又能當作紀念品，歡迎鄉親購買，也希望全國民眾能到有深厚歷史底蘊的中興文創園區圍爐過年。

文化局指出，狗年紀念紅包從1月15日起至2月10日開放申購，民眾可到文化局、縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區現場訂購，或透過電話傳真訂購，每份40元，100份以上每份35元，生肖屬狗的宜蘭縣民可免費索取紀念紅包，詳細辦法請參考文化局網站（http://www.ilccb.gov.tw/），狗年春聯免費贈送，每人限領1份。

(中國時報)