至善男籃 乙級聯賽爭冠

至善高中男籃隊，勇奪桃園市乙級高中籃球聯賽冠軍。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

大溪區至善高中男子籃球隊，日前勇奪106學年度高中籃球乙級聯賽桃園區冠軍，這也是創隊以來首次嘗到冠軍的滋味，在冠軍爭霸賽當中，以70比44的懸殊比數，力克傳統強隊新興高中，成員也將在今年代表桃園市晉級北區複賽，邁向全國之路。

總教練李政洋說，這批球員先天身高就比其他學生還要矮，全隊超過180公分只有3人，其中9成以上還要打工賺學費減輕家庭負擔，但大家憑藉愛籃球的心，每天仍利用早自修、午休或是第七節課時間練球，許多人放學還會留下來自主訓練體能，用後天努力補強先天的不足。

為了加強訓練體能，全隊會一起去「拜拜」，自學校出發練跑5.8公里至蓮座山觀音亭，或跑3.7公里到兩蔣文化園區「看蔣公」，以最天然、結合觀光景點的訓練方式，增加訓練趣味性，同步提升學生自信心。

隊員吳沅慶加入籃球隊，卻因為發生車禍，削去右腿半邊肉；他打著石膏，每天仍準時在練球時間報到，雖無法參加大型賽事，李政洋仍讓他參加許多練習賽，鼓勵他堅持沒有放棄的精神。

球隊在預賽中以3分之差輸給陽明高中，以分組第2名晉級，沒想到又在八強賽中對上同一對手，在地主隊全場加油聲中處於劣勢，球員發揮團隊合作防守功力，以10多分之差贏得比賽，克服心理壓力，讓全場刮目相看。

(中國時報)

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