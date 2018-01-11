六福村3萌虎出生 3胞胎兄弟扮奶媽

2018年01月11日 04:09 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

萌虎如小貓！新竹縣六福村主題遊樂園上月有3名孟加拉幼虎誕生，為2公1母3胞胎，園區動物醫院10日舉辦「萌獸小學堂－小老虎保育員」體驗活動，還有屬虎的3胞胎兄弟參加活動，一起幫萌虎餵奶，體驗他們剛出生時、母親的艱辛。

園方指出，小老虎3胞胎約於去年12月出生，體重僅1公斤許，不過因為母虎為新手媽媽，可能因不熟悉而未能親自照養，因此由獸醫、保育員擔負起保姆責任，1天照5餐餵養，拉拔萌虎們成長。

「萌獸小學堂－小老虎保育員」10日在園區內的動物醫院舉辦，邀請6歲以上孩童由家長陪同到場，認識小老虎成長的點滴，園方表示，儘管小虎寶寶出生體重比人類還輕，不過每天增加100公克，成長速度驚人，剛滿月就接近5公斤，約略1歲時就有成虎的體格，未來也將讓小虎們逐步回到虎群中。

帶著屬虎3胞胎兄弟到場體驗的家長張逸君說，她聽聞萌虎們出生體重很有感，她孩子剛出生體重最輕約1.6公斤，明白獸醫們照顧的辛苦，她笑說，孩子新生兒時期長相接近，甚至還曾發生重複餵過寶寶的狀況，如今大虎、二虎、小虎3胞胎均已讀國小，10日甚至還聯手照顧小虎、餵奶，她十分欣慰。

園方指出，為了慶祝萌虎誕生，除了除了在六福村臉書粉絲團推出命名活動外，也有「小老虎保育員公益體驗專案」，邀請全國民眾一起見證小老虎的成長，體驗過程中，獸醫師將指導孩子、家長一起認識如何照顧萌虎，了解動物保育的重要性。

(中國時報)