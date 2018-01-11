全國農漁百大精品 南投入選39項

南投縣各農會農特產品義賣，所得全數捐贈弱勢團體。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣農特產品質量俱佳，台灣農漁百大精品，南投縣入選39項創新紀錄！縣府除推動旺來產業園區，吸引食品工廠進駐，提高農特產品的產值外，縣農會也號召各鄉鎮農會提供優質農特產品義賣，所得全數捐贈給埔里鎮菩提長青村等弱勢團體。

縣農會10日舉行「有愛不孤單，寒冬送暖攜手做公益」拍賣會，並由縣長林明溱、縣農會理事長胡嘉宸、常務監事洪明科、總幹事曾明瑞等發表39項入選台灣農漁會百大精品，並表揚15位入選「百大青農」、入選全國10大優良農民的2位農友。

林明溱表示，縣農會及各鄉鎮農會發揮「人飢己飢、人溺己溺」的同理心，凝聚愛心，舉行義賣募款；縣農會並將提撥即日起至過年期間銷售額3％，幫助更多弱勢團體，藉此拋磚引玉，喚起社會更多共鳴，令人感佩。

曾明瑞說，南投縣各級農會遵循中央推動的安全農業及生產履歷制度等，以嚴謹態度結合加工技術及生物科技，製造優良產品，參加農委會台灣農漁會百大精品遴選，連年入選品項都是台灣之冠。

曾明瑞指出，農委會推動青年農民專案，協助青農穩健經營，朝跨域與創新經營發展，輔導成功踏出1級生產範疇，進而發展2、3級產業，成為農業加值產業的明日之星，歡迎青年返鄉，共襄盛舉。

(中國時報)

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