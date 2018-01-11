林智信世界鉅作 南北開展

台南文化獎得主林智信的2大世界鉅作正分別在南北展出。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

新科台南文化獎得主林智信，花了45年創作的世界最長卷版畫《迓媽祖》及世界最長油畫《芬芳寶島》，正分別在高雄佛陀紀念館、台北國父紀念館展出。也是佛陀紀念館駐館藝術家的他，正重拾雕刻刀創作釋迦牟尼佛成道過程的版畫，預定5月改編成動畫公開展出。

今年82歲的林智信，年歲愈大創作力愈豐富。早年為改善生活經濟，20歲出頭曾在故鄉台南歸仁從事養牛、種菇等農牧副業，成就他豐富的人生歷練；34歲更因氣喘突發走了一趟鬼門關，從此決心奉獻生命給這塊土地。

40歲的林智信有感於台南特有傳統文化「迓媽祖」逐漸凋零，向媽祖發願創作巨幅版畫；之後的20年，終於完成以68塊版拼成、長達124公尺的《迓媽祖》長卷版畫，締造世界最長個人創作版畫的紀錄，還應邀前往德國慕尼黑、立陶宛、大陸寧波、日本明治大學等地展覽。

說也奇怪，《迓媽祖》一完成，林智信的氣喘病竟然不藥而癒。55歲的他，體認台灣歷經時代沖刷，曾經明媚的山川失色，曾經寧靜祥和的生活更被喧囂的社會吞噬，於是再以25年的時間，彩繪1950年代的《芬芳寶島》。這部作品也因以102塊100號的連作油畫，締造長達248公尺的世界最長個人巨幅油畫紀錄。

如今的林智信正忙於國父紀念館「中山國家畫廊」的《芬芳寶島》連作畫展，及高雄佛光山佛陀紀念館的《迓媽祖》版畫作品展，2項展覽均將展至2月4日。

此外，林智信也是佛陀紀念館的駐館藝術家，他重拾雕刻刀，致力創作8幅的釋迦牟尼佛成道過程版畫，預定3月交稿、5月改編成動畫後公開展出。

(中國時報)

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