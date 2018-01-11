地藏庵 贈10萬個廚餘桶

嘉義市民族國小表演短劇宣導利用廚餘桶回收廚餘做環保。

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中國時報
／嘉市報導
九華山地藏庵董事長黃俊森（左）贈送廚餘桶給市家戶，嘉義市長涂醒哲代表受贈。（廖素慧攝）

嘉義市家家戶戶有廚餘桶。九華山地藏庵贈送10萬個廚餘回收桶給每個家戶，嘉義市市長涂醒哲10日代表受贈，市府將於21日至29日分2階段發送，沒有趕上這2波送桶期程，則可於2月26日至3月30日逕至地藏庵領取。

嘉義市政府為鼓勵民眾落實廚餘回收，去年7月贈送民眾3000個廚餘桶，被秒殺爭搶一空，排隊到最後卻沒拿到廚餘桶的民眾怨聲載道，市府的美意打折扣。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，響應惜福，力挺環保，該廟董事會花1分鐘討論即決議買10萬個廚餘回收桶送給每個家戶，回收廚餘更有力。

涂醒哲表示，市府贈送3000個廚餘桶不夠民眾索取，原本今年度編預算再購買廚餘桶，感謝九華山地藏庵捐贈的美意，節省市府的一筆開支。

涂醒哲說，嘉義市106年平均每月清運廚餘量205公噸，1年總回收量2459公噸，若不分類直接送進焚化爐燃燒，既不環保，且得花300餘萬的燃燒處理費，不划算，廚餘回收讓垃圾減量，還能變賣給養豬戶當成養豬飼料，垃圾變黃金。

環保局表示，凡設籍嘉義市的家戶都可領一個桶子，市民攜帶身分證於3個階段期間至通知單上的指定地點領取，第1階段於本月21日在各里指定地點發放，第2階段自22日至29日於上班時間至各聯合里辦公處領取，錯過這2階段，則於2月26日至3月30日期間到九華山地藏庵領取。

(中國時報)

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