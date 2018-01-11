屏縣推特色門牌 成打卡夯點

2018年01月11日 04:09 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

傳統藍底白字、屬服務性質的制式門牌，在屏東有了另一種面貌！屏東縣政府民政處為行銷在地觀光，凸顯地方特色，突發奇想從門牌下手，利用各鄉鎮風景地貌與文化底韻，設計屬於鄉鎮的獨特門牌，率先在泰武、琉球及牡丹等鄉張貼，全縣已展現全新風貌。

屏縣府民政處長鄭文華指出，屏東縣除是全台農業重鎮，更是擁有美麗山海景致的觀光大縣，除了國際知名的恆春半島，另沿著185縣道的原鄉部落，透過山川琉璃吊橋引進遊客，讓原民文化被外界看見；還有六堆客家意象分布在各鄉鎮。

民政處戶政科長黃耀德說，為讓地方特色被看見，2016年先就選定內埔、竹田、枋山、里港等鄉鎮，嘗試辦理創意特色門牌換發，第一波共發出1351面，回響不錯。

去年更擇定琉球、牡丹及泰武等3鄉，進行全面換發門牌，目前泰武鄉866面已張貼完成，琉球鄉與牡丹鄉估計共4900面，預計在今年3月31日前會全數完工，特別的是採用全彩印刷。

黃耀德說，琉球鄉以藍天白雲為背景，佐以地標花瓶岩作為主視覺；泰武鄉則是選用代表排灣族文化的陶壺為意象；牡丹鄉利用壯麗石門天險為代表，「估計共花費不超過80萬元」，投入金額不大，但在觀光區已成遊客打卡上傳的景點之一，透過通訊軟體不斷轉發，充分達到行銷目的。

(中國時報)