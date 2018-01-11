管教毛小孩 貓犬學校有e套

2018年01月11日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市貓犬學校今年推出e化課程，為提供更便利的學習管道，由訓犬師拍攝5部影片正式上線，帶領飼主了解毛小孩需求的課程，包括毛小孩的心理反映、日常生理需求、常見行為分析、平日互動方式與外出蹓狗注意事項，影片放在「台北e大網站」，民眾只要註冊為會員即可選讀。

「台北e大」提供六大類逾千門線上課程，為使飼主能更瞭解毛小孩的需求，台北市公訓處與動保處合作新推出「台北市貓犬學校E化課程」，運用「台北e大」數位學習網，讓飼主可以不出門，就能輕鬆瞭解如何陪伴毛小孩，未來亦陸續推出飼養貓咪的主題課程。

動保處長嚴一峯說，現代人愈來愈多人養寵物，並把牠們當成家中的一份子，甚至把狗當人養，但毛小孩平均智商約為人的3歲齡，牠們為何會發出吠叫或出現奇怪行為都是有原因的。

訓犬師王昱智說，過去飼主會用教小孩方式教導毛小孩，但寵物天性、需求與人不同，訓練課程主要是透過觀察及照顧狗狗，避免狗出現攻擊行為。前來進行諮詢者第一名就是柴犬，有咬人、咬狗的問題；第二名為邊境牧羊犬，會有愛追人追車的問題；第三名為台灣米克斯，在現代生活則有易緊張與吠叫問題。

訓犬師陳玉玲說，犬隻在0至5歲時可塑性強，需要規律及紀律，許多狗狗較敏感，有時是缺少訓練，建議飼主日常與狗互動要建立明確的生活規範，也應建立狗與同儕的互動。

選讀e化課程只要在「台北e大」註冊為會員，並在選讀中心搜尋寵物、動保等關鍵字選讀即可。除了線上課程，今年台北市犬貓學校春季班也將於3月份開班，每班限收10組學員，並採網路報名，開課前一個月在動保處網站公告。

(中國時報)