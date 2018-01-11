移師南崁溪 桃園燈節 史努比當家

2018年桃園燈節規畫4大燈區，為桃園、汴洲、龜山與蘆竹等地區舉行，觀光旅遊局因應生肖狗年，取得美國授權，將以知名漫畫角色史努比作為4大燈區主燈亮點，將於2月21日大年初六開幕，2月12日會先行試燈。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

因應龍潭大池進行景觀改造工程，今年桃園燈節將巡迴至南崁溪，敲定桃園青溪橋、汴洲之美橋、龜山星月橋、蘆竹燈竹夢橋作為4大燈區，桃園市長鄭文燦表示，2018生肖狗年，觀旅局取得美國授權，將以知名漫畫角色史努比作為4大燈區主燈亮點，燈區各有特色，將於2月21日大年初六開幕，2月12日會先行試燈。

觀旅局指出，礙於與美國授權簽約未完成，史努比主燈等規畫圖像無法曝光，預計2月12日試燈就能正式迎賓；另外，民眾期待的小提燈預計1月24日亮相，今年以米格魯為題，設計「桃喜狗」小提燈，於燈節期間發放。

鄭文燦表示，南崁溪近年整治進度近8成，預計2年內完成，希望民眾趁著燈節來訪南崁溪畔，感受不同的燈節風情。

桃園燈節主燈位於青溪橋為Snoopy Loves Taoyuan（史努比愛桃園），史努比將坐在前進的「紫色機捷上，象徵桃園高飛，新年好兆頭，並結合定時撥放的「水上彩幻雷射水霧秀」，燦爛炫目，閃耀全場。

而在主題燈區則結合台灣萍蓬草，珍貴的萍蓬草盛開綻放，散發出奇妙的光暈，彷彿魔幻泉源一般，隨著花粉飄揚，史努比與綻放的萍蓬草一同展開雙手，快樂地迎接來參觀的賓客，在桃園燈節的奇幻探索之旅將就此繽紛展開。

另外，棒球是台灣的國民運動，無論是青棒、職棒，還是國際賽事，都是國人關注的重點話題，燈區以打棒球時出現的各種姿勢，如守備、接球、揮棒等做成生動的連續立體造型，另一邊以棒球路徑做出連續燈，讓畫面具有故事性，一系列的動作，代表了一場完整的球賽會出現的各種動作。

(中國時報)

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