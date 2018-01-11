振豐源商行列古蹟 吳家斥蠻幹

2018年01月11日 04:09 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市成功路262號木構建築拆毀被納入暫定古蹟，解除暫定古蹟身分。

彰化杜錫圭故居仍有構建遺存，決定列入歷史建築。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局10日召開有形文化資產審議委員會，坐落在彰化市和平路、長安街口的「百年振豐源商行」通過審議，登錄為縣定古蹟。被拆毀成片地破磚「彰化杜錫圭故居」列入歷史建築，彰化市成功路262號地段已殘破木構建物，解除暫定古蹟身分。

彰化吳蘅秋故居掀起保存爭議，公民團體痛心文化浩劫，在怪手前發動人牆「搶救」，列入暫定古蹟，家族後人不滿，都放成危樓，梁柱斷裂、屋頂破洞，才說是古蹟，私人財產被凍結、更有安全危害，沒有規畫、不見未來，保存不該這麼「蠻幹！」

歷經文資討論，蕭文杰代表指出，考量磺溪吳氏在彰化歷史發展中具不可抹滅貢獻，為彰顯其家族地位和經營之振豐源商行在彰化市都市發展脈絡，納入古蹟入，並更名「縣定古蹟彰化振豐源商行」。但委員會也建議文化局得依文資法規定依同樣條件優先購買，並爭取中央主管機關補助。

據了解，該處占地66坪，每坪市價30萬元以上；對於最後結論，家族後人不能接受，揚言法院見、訴訟到底。

彰化杜錫圭故居，2015年12月25日列冊追蹤，2016年1月14日所有權人搶拆，僅存滿地破磚後，文化局緊急啟動暫定古蹟，這次審議，最後決議參酌台北市萬華區青雲閣案例，將現有遺構登錄為歷史建築，並更名為「歷史建築彰化綿豐洋行」

此外，「二水車站」、「二八水驛段長宿舍」列冊追蹤審議案，啟動指定或登錄程序；「彰化縣歷史建築社頭泰安岩修復及再利用計畫暨規畫設計」報告書提送追認案。

(中國時報)