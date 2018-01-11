正妹對決 余筱萍 VS.吳沛憶

2018年01月11日 04:09 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

一度萌生退意的余筱萍，最終擇定參選中正萬華區，由於余筱萍之父就是大名頂頂的「歌壇天王」余天，讓同黨參選人吳沛憶備感壓力，2位綠營正妹對決，已在中正萬華區造成話題。目前該區參選新人多達7人，在參選爆炸情況下，讓該區選情更加撲朔迷離。

挾「小英欽點」之名，前民進黨發言人吳沛憶氣勢一飛沖天，2017年最後1夜，她選在艋舺清水祖師廟廟埕前舉辦「艋舺大舞廳」社區跨年晚會，博得滿堂彩。對於余筱萍的參選，吳沛憶曾對外公開表示，民主選舉著重選專業能力和服務熱忱，努力加強自己最重要，「民主選舉選的不是裙帶關係！」

吳沛憶說，在地方跑活動時，最常被問的問題是「妳是誰的女兒？」因為以前在黨部工作，從來沒有人會問這個問題，讓她一時不知如何回答，只能笑著回答「沒有耶，我自己出來的！」言談中，透露出雙姝對決的火藥味。

但中正萬華區除了余筱萍和吳沛憶之外，還有立法院長蘇嘉全辦公室助理蘇緯政、前市議員陳嘉銘之子陳彥丞、市議員童仲彥前妻李秀環、蔡宜珊及謝昭雄等人。其中，蘇瑋政除了手上握有「院長牌」，他的親叔叔蘇煥智也是台北市長參選人大熱門，叔姪同時上陣，也在北部政壇造成話題。現任市議員童仲彥因家暴遭民進黨開除黨籍，但熟悉地方選情人士說，民進黨有辦法在藍大於綠的中正萬華區衝出4席，靠的是長年經營，童仲彥雖然退黨，但基層實力仍在，更何況他目前接手電台主工作，「還是很會選舉的」。童前妻李秀環則強調，因為許多地方父老一直勸進，經過評估後，她認為有機會一搏。李能否演出「前妻復仇記」，已成為該選區另一關注目標。

(中國時報)