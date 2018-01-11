響應禦寒計畫 幼兒園送愛東歐

2018年01月11日 04:09 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

關心幼兒成長的「ㄚㄚ幼兒園」，首度與台灣世界展望會東區辦事處公益合作，共同響應亞美尼亞、波士尼亞、羅馬尼亞3國禦寒計畫，老師透過「一個不能沒有禮物的日子」繪本故事分享及圖畫學習單，向園所內230名幼兒進行生命教育，讓幼兒們從小有機會學習手心向下、分享愛與溫暖的生命美好。

雖然學齡前幼兒們的年紀尚無法了解什麼是分享、什麼是給予，然而因著園所老師們的接力教導並和幼兒家長透過聯絡簿的親師溝通，讓許多家長也熱心響應世界展望會所發起的亞波羅3國禦寒方案。

創辦幼兒園已26年的園長林千琳表示，常聽聞在國中教書的丈夫分享班上有許多受展望會幫助的孩子，因此對展望會各項服務工作十分肯定與認同，這次特別拋磚引玉捐助2萬元，和展望會一起投入關心全球兒童的行列。 台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任說，感謝「ㄚㄚ幼兒園」的師長與家長們的愛心，響應亞波羅3國禦寒方案，世界展望會在花蓮地區長期關懷4350位兒童及家庭，邀請花蓮鄉親於新春歲末之際，加入「1萬個紅包，1萬個契機」行動。

他說，透過助學紅包、健康紅包、平安紅包、希望紅包，投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，及弱勢家庭生計發展，藉由全面性的服務和資源幫助國內經濟弱勢家庭。

蕭文榮強調，希望這些愛心讓孩子與家庭獲得生命轉機，邀請花蓮鄉親分享祝福與福氣，透過愛心紅包捐款，關懷經濟弱勢家庭及兒童的需要，可以健康成長並充滿盼望持續就學發展，每一份紅包都將是1個孩子、甚至1個家庭的轉變契機，愛心洽詢電話（03）8236868。

(中國時報)