消防創傷戒護 遭醉漢攻擊

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

大園消防分隊張姓與阮姓消防員4日傍晚執行酒醉鍾姓男子創傷戒護，不料在送往桃園經國敏盛醫院過程中，鍾嫌於國2高速公路路段大鬧想要下車，安全起見，消防員將車停在蘆竹區新南路，當車停妥，他竟自行下車且與消防員爭執且攻擊兩人，消防員通報勤務中心，警方隨即趕來將人壓制，依妨害公務及傷害罪移送法辦。

56歲鍾姓男子日前疑似酒後失控誤傷自己，友人報請119協助送醫，不料，救護車於高速公路上急速行駛時，酒醉的鍾男誤以為消防員是壞人要把他押走，情緒失控出現攻擊行為。

2名消防員考量行車安全，在救護車下南崁交流道後，將車輛臨停路邊試圖安撫鍾男情緒，鍾男自行下車後，還與消防員起爭執，並徒手攻擊，造成2人身體多處挫傷，立刻報警處理。

蘆竹警方表示，南崁派出所接獲市府消防局勤指中心轉報，桃園市消防局第三大隊大園分隊的28歲阮姓及23歲張姓消防員遭鍾姓醉漢攻擊，立刻派員警到場處理，並當場將鍾男壓制、逮捕返所。

桃園市消防局第三大隊長賴志忠表示，2名消防人員有到醫院驗傷，也對此事保留法律追訴權。賴志忠強調，消防人員出勤救災救護非常辛苦，尤其遇到酒後情緒失控或精神疾病患者，都有潛在的危險性，民眾應有同理心，並相信救護員專業處置，譴責暴力言語、行為。

鍾男供稱，當時喝醉了，誤以為消防員要把他押走，才會失控攻擊；而遭毆傷的阮姓消防員及張姓消防員送醫時意識清醒，頸部、背部挫傷，及臉部挫傷，所幸並無大礙；訊後依妨害公務及傷害罪嫌，將鍾男移送桃園地檢署偵辦。

(中國時報)

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