清交再增YouBike站點 密度冠全國

2018年01月11日 04:09 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

YouBike自2016年5月進駐新竹市啟用至今，民眾回響熱烈，為滿足學生高需求量，除之前已在清、交大兩校周邊建置了5站、125輛車後，10日再啟用清大台達館、交大研3舍等2站，兩校共設置7站、175輛車，成為全國YouBike站點密度最高的校園。

市長林智堅表示，YouBike目前在全市設有47站，提供1175輛微笑單車，2016年5月啟用至今，使用人數破176萬人次，假日使用者為平日2倍，獲民眾熱烈回響。

日前市府與竹科合作，於園區增設8站點，民眾通勤、洽公及轉乘更便利，而清、交大學生多，需求量高，經市府、微笑單車公司與校方評估後，決定增設清華大學台達館站、交通大學研3舍站等2站。

他說，2017年在清大、交大積極爭取下，市府在兩校設置5站、125輛YouBike，每日平均有超過1000人次使用，是新竹市熱門租借點，設站後，兩校YouBike使用需求日益增加，如今再增設2站，滿足通勤通學需求，也讓城市交通綠色網絡更完善。

交通處長倪茂榮表示，清大台達館是電機資訊學院，包括電機、資訊、光電等系所，是清大僅次於小吃部學生聚集的地方。交大研3舍目前則為興建中的研究生宿舍，未來可容納千人的住宿需求，同時鄰近設有學生13舍，預期使用需求也將大幅增加。

交通處表示，自行車是學生最常用的代步工具，而公共自行車具有固定站點、專業廠商維護保養、24小時營運服務等優勢，不僅滿足學生課堂間移動、往返市區、假日返家等交通需求，同時也能維護自行車停車秩序與環境整潔。

(中國時報)