預算遭大刪 交通處長發愁

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億836萬餘元，市府搶救預算大作戰，市長涂醒哲10日率工務處、交通處、都發處說明，交通處被刪掉2450萬元，其中最大筆為引進電動公車2000萬元，新任處長游志祥初登場即為「巧婦難為無米之炊」發愁。

涂醒哲說，市府各局處辛苦編預算被少數特定議員帶頭大刪，深受委屈，城市建設的預算被刪最感到心痛與不捨，將提覆議案，爭取議會再次審議的機會。

交通處長游志祥表示，該處被刪減2450萬元，其中「公共運輸增量提升促銷獎助計畫」是打算引進11台電動巴士，行駛現有市區公車路線，原編3000萬元被刪2000萬元，服務質量勢將縮水；此外，綠色運輸的公共自行車租賃系統100萬全部被刪，鐵高願景館行銷及國內案例觀摩費400萬元被刪200萬元，影響宣傳及民意蒐集。

都發處代理處長陳永軒表示，城鎮之心工程（原城鄉風貌計畫）編列1.25億元配合款，被刪減到只剩1000元保留科目，但內政部營建署匡列補助2.2億元，且已核定第1階段補助6案計畫3430萬元，並限期2月28日前完成發包，若市府沒有配合款，補助款恐怕不保。

工務處長李建賢表示，該處編列近15億元預算，獲通過12餘億元，被刪13項共2.58億元，其中AC道路養護、八掌溪人行景觀橋周邊環境改善與用地取得、鐵路高架規畫案等4項提請覆議。

李建賢說，八掌溪人行景觀橋案編1.5億元預算被刪，將形成有橋無路、沒有停車場及綠美化環境，難以創造新景觀亮點，市府每年編列1.5億元養護道路，今年編1.7億元被刪減7000萬元，對保持「路平專案」全台考評第1的佳績恐有影響。

(中國時報)

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