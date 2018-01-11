611水災國賠588萬 二審改判免賠

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中國時報
／高雄報導

高雄巿桃源區復興里6年前因611豪雨釀災，受災戶認為拉庫斯溪整治工程有問題，集體向農委會水保局台南分局及高巿府水利局請求國賠，一審原判災民勝訴，獲賠588萬餘元，但二審10日認定2機關沒疏失，改判免賠。全案還可上訴。

災民主張，2012年6月10日起連降大雨，導致拉庫斯溪夾帶大量土石流入復興里下部落，淹沒災民土地、房屋。台南水保局未對拉庫斯溪疏濬，也未監督桃源區公所辦理清疏，水利局就護岸工程有管理欠缺，因此請求國賠。

2016年8月，高雄地院一審認定，拉庫斯溪在611水災前已有大量土石沖刷，處於不安全狀態，管理機關台南水保局管理上有疏失，此外護岸有一段缺口，設置的水利利局也有管理不實，2機關對災害發生應負賠償責任。

不過二審高雄高分院認為，拉庫斯溪在莫拉克颱風後產生千萬立方公尺的崩積土石堆積上游，台南水保局已持續督導、委託桃源區公所清疏，並依現實狀況，參考學者專家建議，變更適當作為，難認有故意、過失或怠忽。

至於拉庫斯溪護岸由水利局發包興建，在611水災前驗收時，就發現有部分護岸混凝土鑽心抗壓強度不符設計規範，承作廠商還因此被要求該段護岸要拆除重作，因水利局發現缺失即命廠商改善已忠於職責，難認有不法。

法官也依高雄市水土保持技師公會鑑定，611水災即使護岸完整，災民房屋最終也無可避免會遭洪水夾帶大量土石所沖毀，因此逆轉改判免賠。

(中國時報)

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