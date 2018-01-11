簡余晏打包清空 陳景峻接手燈節

2018年01月11日 04:09 中國時報 劉于翔 、 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市觀傳局長簡余晏日前口頭請辭，後改口「休息幾天」，但簡余晏向柯文哲請辭隔天，辦公室物品清空不少，第3天辦公室更清到只剩下2幅畫。台北市長柯文哲10日被問到簡辭職，是不是在陷害前市長室主任蔡壁如？柯文哲說，世界上本來就是會有點磨擦，透過協調把摩擦降到最低。

有媒體問柯，若是簡余晏最後選擇離開，是否會影響與民進黨的關係？柯文哲斬釘截鐵回答「不會」。他說，北市府一個很大的特色就是各路人馬都有，有磨擦就透過協調降到最低。由於今年台北燈節在即，既然簡決定休假一陣子，他已指派副市長陳景峻及觀傳局副局長接手燈節後續工作。

陳景峻透露，簡請辭第一時間，就遵照市長指示向簡余晏表達慰留之意，也很誠懇向簡表示目前正是關鍵時刻，希望簡打消辭意，先休息一個月再看看。觀傳局10日下午舉辦年度觀光推廣說明會，許多旅館業、旅行社及商圈業者參加踴躍，簡余晏意外現身會場，受到北市觀光委員、總統府國策顧問廖全平大力肯定，讚許簡任內觀光成績有目共睹。

簡余晏說，10日本來是休假的第1天，沒有準備出席，因為局裡來電催促出席，才因此到場。不過，簡雖然改口休假，但向柯文哲請辭隔天，有眼尖媒體發現，她的局長辦公室內私人物品少了許多，似乎早已開始整理，昨天辦公室更清空到只剩下2幅畫，是否接受慰留仍未鬆口。

(中國時報)