彰129線拓寬 政治人物爭亮相

2018年01月11日 04:09 中國時報 鐘武達 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣政府配合中科四期二林基地與二林精機園區發展，決定全面拓寬彰129線，建構方便的交通聯絡網。彰化縣長魏明谷10日主持拓寬動土儀式，現場有大批即將投入年底選戰的政治人物現身亮相，現場既喜氣又有選舉味。

魏明谷表示，彰129線太平路很狹窄，行車危險，地方早在2、30年前就要求拓寬改善，這個希望就要實現。彰129線拓寬，工程經費7億4000萬元，寬度24公尺，左右兩側各配置2個快車道及1線機慢車道，中間設有安全島。

工程預計2019年底完工，屆時全線都是24米寬，將有助未來中科四期二林基地及二林精機園區與台76線的銜接，可疏解彰129線由二林鎮通往中科四期基地及溪湖鎮的交通瓶頸，更能刺激、帶動產業發展。

彰129線太平路的拓寬，是二林地區的大事 ，縣長魏明谷、二林鎮長張國棟，縣議員陳一惇、吳淑娟、陳光輝、謝彥慧也都出席動土典禮，另不少已布局投入年底選戰的新人，也紛紛現身曝光，很熱鬧。

連結南投縣埔里鎮與魚池鄉的投131縣道，日前在牛洞路段發生落石砸車造成駕駛死亡，南投縣政府計畫施設落石攔截網，地方則盼望做明隧道，公共工程委員會會勘後，認為該路段施工腹地不足，做明隧路幅限縮，且與河爭道，認同縣府的方案，改善計畫由中央統籌分配稅款協助。

(中國時報)