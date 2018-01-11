自主防水患 北港奪特優

水利署人員前往北港溪畔訪評水患自主防災情況。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港鎮南安里辦公處自主防災隊針對里內緊臨北港溪，規畫1套完善的防災流程，在去年6月豪大雨發揮作用，將淹水情況減至最低，獲選「全國水患自主防災特優社區」，10日水利署前往訪評，將作為各社區的防災參考。

北港鎮南安里位於北港溪旁，每逢豪大雨溪水爆漲，都讓附近居民膽戰心驚，里長蕭永富因此以守望相助隊成員為班底，前年成立北港鎮南安里辦公處自主防災隊，只要有豪大雨，便以機車四處巡邏，隨時告知民眾淹水情況，大獲民眾好評。

自主防災隊經水利署初評與複評，獲選「全國水患自主防災特優社區」，10日水利署防災中心主任郭純伶率評審委員至南安里實地訪評，前往北港溪水門、行水區、水尺設置處勘查，同時了解防災隊的運作情形，給予高度的評價。

南安里里長蕭永富表示，自主防災隊由雲林縣水利處與逢甲大學共同指導，針對豪大雨來臨時可能發生的水患，進行各種沙盤推演與訂定標準作業流程，全隊22人分成4班，分別負責警戒、疏散、收容、引導工作。

水利署評鑑委員表示，此次水患自主防災評鑑，全台共選出10處特優社區，南安里自主防災隊在指揮官蕭永富的領導下，隊員們分工合作，並藉由平日訓練培養極佳默契，充分發揮機動防災功能，值得其他社區做為參考典範。

(中國時報)

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