沒關電視走火釀災 燒掉19戶

2018年01月11日 04:09 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

台中市潭子區大成街前年11月發生火警，由於起火點附近都是40年以上、木板隔間老屋，造成19戶房屋被燒毀、1名男子喪生火窟。檢方調查後，認定是46歲吳姓婦人沒關電視即外出，因電線老舊起火引起火災，依過失致死、公共危險等罪嫌起訴吳婦。

起訴書指出，消防局於2016年11月21日下午5時54分獲報，家厝分隊趕到現場開始阻斷火勢，增派潭子、四平、北屯、東山，調派西屯、豐原、大雅、水湳、東英等分隊消防車支援。

但因大成街7巷、9巷中間的防火巷，被兩側住戶搭建違建成為共同屋頂，兩巷住戶緊密，難以阻隔火勢，火勢不斷延燒，加上該區域多為40年以上老舊房屋，2樓部分的梁柱及隔間全是木板，火勢延燒迅速。

樓頂的石棉瓦，因木質梁柱燒毀而逐一塌陷，火舌繼續往下竄，68歲吳姓住戶為上樓搶救財物，被嗆暈在火場內，身體遭大面積燒傷而死亡。火勢在1個半小時後被撲滅，有19戶被燒毀。

消防局進行火場鑑識，發現起火點位於吳婦家中的電視機電線起火，延燒電視底下矮櫃，及電視液晶螢幕助燃等因素而引起。

吳婦一度否認這場火警與她有關，但被檢方查出，案發前不到1小時，當時她就是在家中2樓看電視，之後因未關電視而外出，讓電視持續運轉中，不久後即發生火警，檢方因此認定火警為吳婦肇禍。

(中國時報)