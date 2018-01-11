小英可以不必度日如年

2018年01月11日 04:09 中國時報 李復甸

蔡英文總統上任500天，在年終與媒體茶敘時，卻脫口說成「500年」。透露出在風口浪尖的日子不好過。蔡英文不好過，原因當然是百姓日子過不好的直接反射。怎麼樣能讓老百姓日子過好一點？老掉牙的口號叫「國泰民安」。拉老百姓一把，就是拉自己一把。

拉老百姓一把，古話叫「藏富於民」。這是很明白的道理。如何做到？大概不免吸引外資與活潑經濟兩途。促轉直不了腰桿，同婚飽不了肚子。蔡總統努力了500天，忘掉了她最拿手的本事「投資」與「貿易」。要國內外經濟活潑起來，如何讓外國資金與技術注入島內？如何讓國人勇於創業？

跨境投資最大損益來自於政治風險，對治的方法是投資仲裁。政府採購最大的困擾在纏訟不絕，對治的方法是商務仲裁。商人不能確保資本與利得可以公平結算，順利匯出，是不會輕易在外國投資的。可是偏有像眾所周知台北文湖捷運，馬特拉投資興建纏訟10年，才將問題解決，匯出工程尾款10億新台幣。近年的桃機捷運依然大量工程結算案件懸而未決。這樣的投資環境如何讓外資勇於進入台灣呢？

公共工程一向是帶動產業界的火車頭。在國際能源危機經濟大蕭條的時代，台灣的十大建設帶領經濟走出困境，創造了四小龍的奇蹟。然而，近年在檢調雷厲風行的查緝貪瀆，與《政府採購法》的層層牽制下，惡整廠商，多少營建業不能順利完結工程，依約計價獲利。

政府出於防弊，不敢授權公務員執行公權力，依法裁量做成決斷。公務員出於自保，更絕不擔責，免得牽扯圖利罪嫌。整個政府體系沒有人擔當責任，凡事拖沓怠惰，毫無行政效率，只要牽涉判斷便委諸司法判決；我們的法院一則限於專業知識，對工程案件未必了解，判斷未必精確，一則三級三審，再加上一而再發回再審，案件審決經常10年以上。廠商一旦介入公共工程，莫不積累虧空，不知多少廠家因而倒閉。公共建設減少或延宕，製造業與服務業都受到牽累。層層羈絆牽制下，社會經濟如何動彈？

政府信賴人民是善良的，信賴文官是公謹任事的，信賴廠商是誠實無欺的，有那麼困難嗎？為什麼政府總是負面思考，防弊永遠優先於興利。警察、檢察官、調查局、廉政署再加上監察院，層層防範公務員。馬政府時代要以「交叉火網」來杜絕貪瀆，多麼令人寒心的政策啊？

仲裁是迅速解決糾紛，替代司法訴訟的機制。大法官釋字591號解釋更明白說明，訴訟與仲裁都是憲法保障的權利。公務員卻又擔心仲裁判斷下得太快，凸顯了行政流程的消極怠惰，不敢交付仲裁，即使依《政府採購法》提起，又輒指仲裁偏頗廠商，以替政府把關為由，每在仲裁之後，又再向法院提起撤銷仲裁之訴訟。蔡英文在大學教的課程包括《仲裁法》，當不難明瞭目前糾紛解決機制被完全扭曲的現況。

讓仲裁回復國際間普遍重視、引為解決商業紛爭的機制，讓廠商依法得到商業經營的利益，是疏通停滯經濟的一項重要方法。

明太祖曾說：「保國之道，藏富於民，民富則親，民貧則離，民之貧富，國家之存亡繫焉。」蔡總統在苦於500天的度日如年，能不為家國經濟及百姓富裕多作一些思考嗎？（作者為中國文化大學法研所教授）

(中國時報)