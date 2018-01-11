名家專欄－梅鐸賣福斯 看懂了嗎

2018年01月11日 04:09 中國時報 李學文

梅鐸，不愧是梅鐸。

為了對抗來自網飛與亞馬遜等科技業者對影音內容的積極擴張，「迪士尼」近日宣布同意收購媒體大亨梅鐸的「21世紀福斯」多數資產，包括電影、有線電視頻道與國際電視事業，交易價值約524億美元。

我在紐約念廣電時，教科書是這樣形容的。CNN的泰德透納是媒體業破壞式創新的霸主，但是，當把他跟梅鐸相比時，根本像是個業餘玩家。現在，這個職業玩家不玩了，居然把搞了好幾十年的福斯拱手讓給了迪士尼。

看傻了吧？梅鐸是寶刀已老，媒體經營失敗，所以大撤退嗎？不，我反而認為他的眼光獨到非凡，福斯的出脫就好像某支股票賣在史上最高點，精準如神一般。傳統媒體業本身的商業價值正在快速下跌。梅鐸意識到媒體的賽局已轉變了，他只是在關鍵時刻採取關鍵行動，因為這是一個大破壞的時代，媒體已被亞馬遜、谷歌、蘋果、網飛等公司顛覆了。

其實，它在傳遞一個訊息，那就是未來不會再有所謂的媒體業了，或是說，媒體業在「新媒體」的年代，作用會比較像是數位匯流公司裡的媒體部門。在未來，某媒體之所以可以存活的原因，並不是因為它處於還是我們所認知的媒體產業中，善於利用經營媒體的策略或獲利方法，而是它對匯流平台具有十分獨特的價值。

今日，當某相關業者要應徵新進人員，你可能常常聽到諸如以下的自我介紹，「我是來自於電視媒體、我是來自雜誌業、製造業、廣告業」，或是「我有電子商務、數位行銷、廣告等行業的背景。」我有時會想，如果把時間稍微推更遠一些，10年、20年後，當全球數位匯流經濟生態大勢抵定，以上這些行業及相關職稱是否還會存在？同理，除了媒體部門外，它們是否都像是全球數位匯流巨擘中的文化部門、電商部門、製造部門等？單一部門未必能產生巨大獲利，但總合都是為了成就匯流集團龐大利益。

好，接下來有趣的問題來了。號稱全球最懂得在媒體產業裡淘金的天才，把媒體賣給了迪士尼，那這在現階段仍屬於媒體產業的福斯，到了迪士尼手上，它又何德何能，將其玩成一個與眾不同的數位匯流賽局？這非常值得長期觀察。

福斯出售，對媒體業而言，不啻一個重要的拐點，那麼，足以代表硬體的蘋果，其拐點又是什麼呢？

根據TrendForce最新調查，2017年在中國品牌的成長力道帶動下，全球智慧型手機生產總數較2016年成長6.5%，達14.6億支，但隨著全球智慧型手機市場邁入成長高原期，2018年的成長率降到只有5%，是近年的低點，蘋果當然也會擔心。巧合的是，花旗集團分析師近日亦發布研究報告稱，蘋果公司有40%的可能收購Netflix，交易金額可能高達1040億美元。

此兩件事看似無關，實則互為因果，但比起迪士尼，蘋果的舉措可能更有意義。蘋果收購網飛的消息，其實從2017年初市場便時有所聞。不過，當時許多觀察家認為是不智之舉。主要理由是，雖然網飛的營收仍在逐年攀升，然而，其高速增長只是相對於自身業務規模而言，而這一規模的增長對於蘋果來說幾乎沒有任何意義。畢竟，收購網飛僅能為蘋果帶來1%的成長率。

這種說法，當然只是凸顯其對數位匯流的無知，仍以分流觀點看數位經濟情勢，殊不知，無法察覺並掌握匯流典範的移轉，才是一個霸業最深沉的危險，過去有多少享譽國際的品牌或產業一夜之間瓦解、萬劫不復，已不用贅述。眼下可見的是，順著蘋果原來的匯流路線，可能並無法保證其再享有10年的霸業，而收購網飛（當然，也不僅僅只有網飛一選項）卻是蘋果可能打破自我既有法則與架構，再創多種匯流創新的選擇。而這何嘗又不是蘋果的再一次地自我定位。

正如同Apple store對Apple公司的營收占比頗低，卻是iPhone可以成就匯流硬體霸業的主因，關鍵性的少數本就是數位匯流經濟的精髓，蘋果或許正需要再一次的破壞式創新以換取公司的大幅成長，即便未來數位匯流經濟的語法由以軟帶硬變成以硬帶軟 （含軟體及內容服務），蘋果依舊能立於不敗之地。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)