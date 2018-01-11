2018年01月11日 04:09 中國時報 吳銘彥

南北韓代表團9日展開歷史性會談，雙方就參與平昌冬奧、重啟軍事熱線、舉行軍事會談、春節期間舉辦離散家庭團聚活動等議題達成若干共識，然備受國際關注的北韓發展核武問題，卻在北韓堅持下，並未列入此次會談議程中。

新年伊始，金正恩決定派遣首席代表、祖國和平統一委員會委員長李善權與南韓首席代表、統一部部長趙明均在板門店對談，此一舉動著實跌破所有專家眼鏡。金正恩靈活操縱議題的能力再次展現，讓美國總統川普也得甘拜下風。儘管美國國務院對此次會談甚表歡迎，但希望未來的會談仍朝向半島無核化的方向發展。換言之，未觸及此類議題的會談，川普興趣缺缺。

1953年南北韓簽訂停戰協定。此後雙邊的口水戰從未停歇，但卻是川普與金正恩將雙方口水戰昇華至另一層次。過去一年川金的激烈叫陣使朝鮮半島步向失控，兩人相互威脅手握核武按鈕，隨時可用，核武危機一觸即發。

川普上台初，強力抨擊前總統歐巴馬針對北韓問題所制訂的「戰略耐心」策略，嚴厲警告北韓勿輕舉妄動，否則不排除動武；而金正恩也無懼川普與國際社會警告，持續試射中、長程飛彈與核試，甚至擬定以關島周邊海域為目標的中長程彈道飛彈發射計畫，引發周邊國家，如南韓、日本、中國與俄羅斯等國的關切。

此次，不管金正恩主動遞出和平橄欖枝的動機為何，毋庸置疑，他才是最大贏家。至少其不理性、窮兵黷武的形象，短暫性地被扭轉過來。相較之下，川普卻被認為較不理性。

另外，沒有南韓總統文在寅的推動，對北韓一直保持低姿態，會談恐怕無法順利開展。而北京的鼓勵恐怕也是重要關鍵。作為一位「脫北者之子」，文在寅去年競選總統期間主張以交流代替對抗，強調兩韓要透過社會、文化的緊密交流拉近彼此關係，不排除與金正恩見面，與前總統朴槿惠對北韓強硬，處處配合美國的做法，大相逕庭。

兩韓戲劇性破冰會談反映出一個事實，那就是兩韓人民祈求和平、民族自主，擺脫國際強權控制的願望一直存在心中。朝鮮半島因地理位置，長期受到周邊列強控制，導致民族自尊強烈，無論如何，兩韓民眾總期待，自己民族的事務要自己解決。

然就兩韓談判歷史而言，此次破冰會談也只是開始，畢竟最核心問題─朝鮮半島非核化，仍不是此次會談重點。在安全未得到保證之前，要金正恩主動放棄核武，實為天方夜譚，而美國也不會對金正恩手握核武器一事善罷甘休。

不可否認，要促成朝鮮半島非核化，仍有很長一段路要走，當中涉及中、美、俄、日等大國利益與地區情勢發展。後續可觀察的是，此次兩韓會談是否有深度與可持續性，以及美韓同盟關係未來發展走向。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)