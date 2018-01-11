社論－以「反台獨大聯盟」救台灣

2018年01月11日 04:09 中國時報 主筆室

執政20個月，民調不斷探底的蔡總統，處境就和被拒馬層層圍阻的總統府一樣，可謂四面楚歌。兩岸方面M503的航線，陸方的強硬，戳穿了蔡政府無牙的紙老虎困境；勞基法的修正，讓民進黨和在勞工與社運團體野時代的盟友徹底決裂，也讓大綠小綠的矛盾浮上檯面，時代力量占據府前60小時，給蔡英文難看，2018年的縣市長選舉提前吹起戰鬥號角；以上還未包括難解的空汙問題、電力安全問題等，都將陸續登場。凡此種種，皆可窺見民進黨當下面臨了創黨以來最大的危機。

弔詭的是，民進黨危機四伏，國民黨卻仍氣若游絲，不要說有什麼振衰起弊的宏圖大謀，連制衡執政的謀略都無。在這一波反勞基法的角力上，除了蔣萬安偶有的「站神佳作」外，整體表現乏善可陳，所有議題焦點都被只有5席的時代力量搶光，讓「最大在野黨」的國民黨輪為跑龍套角色，和民進黨一起成為輸家。

然而，慌亂失調的議事策略尚不是國民黨「唯一危機」，更嚴峻的是國民黨連最基本的「團結」都做不到。在陸續展開的國民黨縣市長初選，可謂紛爭不斷，分裂之火隱現。包括主張初選應加入黨員投票的前台北縣長周錫瑋，砲轟黨中央的全民調是「笑話」，政黨應該重視黨員的地位，讓黨員行使「認同權」；台東縣長初選饒慶鈴出線，但台東饒派、吳派長期不合，讓國民黨在台東縣長選舉充滿變數；台北市長部分，國民黨目前看來就是丁守中與蔣萬安之爭，只等蔣萬安正式表態，另一波角力將展開。

這不禁讓人疑惑，國民黨2016敗選後，從洪秀柱到吳敦義，都高舉團結口號，但國民黨不僅沒有因此更團結，反而一天比一天更分裂。

倘若，這只是國民黨一黨的興衰存亡，尚不足以掛齒，但台灣目前形勢實已危如累卵，除了內政爭議如野火燎原，更可怕的是兩岸關係正走向失控，國家需要領導，蔡總統聲望卻持續探底，造成她沒有意願、沒有能力對兩岸關係進行災害管控與修補，更談不上積極作為，這將讓台灣暴露在極大的風險中。

兩岸危機走向失控，國民黨欲振乏力，民進黨不可依恃，時代力量企圖利用兩岸危機火中取栗，更不可靠。環顧現狀，欲帶領台灣渡此大劫，只剩一條路，就是由所有反台獨力量合組「反台獨大聯盟」，共同制衡民進黨與時代力量建構的錯誤兩岸政策，讓大陸對台灣維繫和平發展的民間力量維持信心，兩岸危機或能避免引爆。

所有藍營團體中，國民黨仍然最具實力，應該扮演關鍵角色。但國民黨從心態到做法上，都要調整步伐。首先，國民黨不能從「機會面」看待民進黨的衰敗崩解，而必須從「責任面」去建立使命感。國民黨對年底選舉愈來愈樂觀，其假設基礎在民進黨執政失敗，但進入21世紀後，台灣社會結構與政治勢力早已走向多元化，民進黨的失敗未必就是國民黨的成功。重點是，國民黨能不能給人民希望？

國民黨最常被批評的就是沒有中心思想，因為沒有中心思想，選舉時就成了一盤散沙，也使國民黨在選舉的分裂傾向一直大於民進黨。但國民黨真的沒有中心思想嗎？非也，國民黨和其他藍營勢力有一個共識是顛撲不破的，就是「反台獨」，或「兩岸好」。何不就讓反台獨成為國民黨的中心思想，或至少是階段性的「思想公約數」？揚起「反台獨」「兩岸好」的大旗凝聚團結。

近期國民黨四任黨主席馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等四大天王，應該坐下來好好商量，不妨邀請新黨主席郁慕明，一起放下歧見，共同執起反台獨大旗，承擔救兩岸、救台灣大任。

要知道，依照各種民調，「反台獨」民意始終過半，這意謂「反台獨陣營」之所以無法執政，反而讓傾獨的政黨執政，不是因為「反台獨陣營」在台灣是少數，而是因為「反台獨陣營」不團結。

只要天王們達成共識，共掌反台獨大旗，各種如一中各表、一中同表的爭論都應暫止，藍營支持者也要「自我教育」，要集中選票支持被五位天王認可的候選人，誰分裂消散「反台獨力量」，就用選票加以制裁。

只有讓「反台獨」成為藍營思想公約數、成為團結的向心繩，藍營才能勝選，也才能化解台灣傾刻即至的重災大難。

(中國時報)