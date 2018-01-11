短 評－蛇籠拒馬大國

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中國時報
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國防部去年提出「重層嚇阻」戰略，並編入《國防部國軍軍語辭典》裡頭，是蔡政府戰略規畫的改變。這項重大戰略對外還未發揮，對內倒是先雷厲風行。

執政不到2年的蔡英文，使用蛇籠、拒馬的頻率與數量，早已遠遠超越馬政府時期，讓台灣成為拒馬大國，台北街頭彷彿重回戒嚴時期。為因應《勞基法》2度修法，蔡政府圍起的大禁制區，已打破民選總統以來的紀錄。

「清大社會所學生會」臉書粉絲專頁刊出了一篇文章，詢問他們的老師、也是蔡英文總統文膽的姚人多，面對到處可見的蛇籠拒馬時，會不會像過去一樣，義正辭嚴要求拆掉？

姚人多在2015年馬英九時代，針對總統府前的拒馬寫下：「所以，如果我是蔡英文，…（我會）用手指著阻礙社會進步的事物，然後說出那4個字：『把它拆了』！」

同樣，知名作家陳芳明也曾在蔡英文總統當選時，寫下〈不一樣的總統府〉，用感性的文筆寫道，馬總統府前面的鐵門有拒馬，甚至凱達格蘭大道也布滿鐵絲網。「一個由人民選出來的總統，竟然距離人民那麼遙遠。在這次選舉之後，一切都不一樣了，一個不一樣的時代於焉誕生…。以前那種警棍與水柱的年代，就讓它過去吧！」

可惜蔡英文上任後，這些陳芳明口中代表「權力的傲慢」的東西，不但沒有過去，甚至是變本加厲地回來了！難怪姚人多不敢回答學生的提問。

人民選出蔡英文時，能想像到台灣竟然會變得如此肅殺威權嗎？

(中國時報)

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