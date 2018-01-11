資深媒體人專欄－穩定的天才 憂鬱的世界

2018年01月11日 04:09 中國時報 江靜玲

如果你不知道「穩定的天才」是誰？那你就錯過了一次「每日一大笑，有益健康」的機會。這個上周才主動向全球介紹自己是個「精神狀況非常穩定的天才」的人，正是美國總統川普先生。

不過，宣稱只參選一次就當上美國總統的川普，大概沒料到他宣告自己是穩定的天才後，讓世界變得更憂鬱。這個自稱地球上最偉大的總統，已讓地球上出現一個大問號──美國總統的頭腦是否還清楚？

揭露川普白宮內幕的新書《烈焰與怒火》中引述白宮高級助理質疑川普的精神健康情況，以及他是否適任總統。川普為此怒不可遏，迫使周邊人士紛紛表達效忠，為他工作的人要對媒體說，「我非常快樂！」替他辦理涉外事務的國務卿提勒森也必須公開為美國總統的精神健康背書。凡此種種，只有令人更加質疑，這樣的一個人擔任美國總統，世界安全嗎？

相較於美國輿論，歐洲對川普精神健康問題顯得更為關切與擔憂，英國《泰晤士報》甚至把它當成頭版新聞。美國《華盛頓郵報》對此表示不解，認為歐洲媒體不免小題大作。其實，早在2016年美國大選之初，英國輿論、精神和心理專業人士已開始注意川普的心理狀態，以研究邊緣人格障礙（BPO）知名的美國心理分析家克恩伯格有次在倫敦最古老的精神院演說，川普幾可對號入座，與會者中有人開玩笑說：「能想像這個人如果成了美國總統，世界會變成什麼樣嗎？」

現在，我們不用想像，因為我們正在經歷「川普時代」。2017年在耶魯大學的一項研討會上，一群精神醫生打破沉默，診判川普患有「精神病」；由27名精神和心理健康專業人士撰寫的《川普的危險案例》一書更進一步解析川普呈現的「病態自戀」、「肆無忌憚的極端享樂主義」和「妄想症」等問題。結論是，川普表現出嚴重精神疾病，使他在心理上無法勝任美國總統的職責。

支持川普人士對這些指稱的反擊是具政治性，因為這些所謂的建制派專業人士，原本就對川普有意見，不贊成他的風格與行為，並根據杜克大學的一項研究報告，指出歷屆美國總統中近1/4精神上都有弱點，包括羅斯福、柯林頓、尼克森、甘乃迪和林肯，其中林肯的憂鬱症曾讓一度不敢攜帶刀子，以免會用來自殺。另外像是麥迪遜、艾森豪、傑佛森、格蘭特和柯立芝則有社交恐懼症，對與他人交往感到焦慮，但這並不表示他們不能從事高功能的工作，像是擔任美國總統。

從這個角度看，不無可辯解處。因為英國首相邱吉爾終身也受憂鬱症之苦，他把自己的憂鬱症稱為「黑狗」。在他的日記中，不時可看到這位帶領激勵英國人走過二戰的首相寫道：「今天黑狗又來找我了。」

然而，今昔不可同日相語，在資訊快速流通時代，政治領袖已很難再刻意隱瞞身心健康實情外，川普的精神健康案例也與過往美英領袖不同。川普強調，他的思考模式和作風不同傳統建制派政客，但他反覆無常、自誇自大、羞辱他人，多疑偏執，實在很難讓人不對他的人格特質下那層心理狀態，是否適任世界第一大國總統有更深的疑慮。他的獨特作風在商場上或許可行，在政治上卻是萬分危險。

(中國時報)