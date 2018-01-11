2018年01月11日 04:09 中國時報 施正屏

檢視台灣低薪魔咒主要受到長期以追求低成本生產的錯誤思維影響，導致本土產業紛紛外移而外勞卻是綿綿不絕輸入。除此之外，台灣經濟成長率趨緩與企業利潤分配不均，更是讓年輕人低薪問題雪上加霜！為落實小英總統「幸福共好」的執政目標並有效解決年輕人低薪問題，行政院8日召開非正式會議討論台灣低薪問題，並預計農曆年後公布實施，值得期待與重視。

首先，就經濟成長率分析，台灣2001年至2016年，GDP成長69%，年複合成長率3.55%。期間平均國民所得成長58%，年複合成長率3.1%。依照平均國民所得，每個國民所得平均應成長58%，但是實際受薪階級平均薪資只成長16%，換言之，台灣大部分經濟成長的果實並未合理分配給受薪階級。

造成低薪資的第二個原因是企業將利潤分配給員工的比例嚴重偏低，包括台灣高獲利只集中在少數產業；服務業運用自動化與特定的創新模式導致低薪工作爆增；中小企業為了降低人力成本，以派遣工方式雇用勞工大幅增加；兩稅合一政策影響企業未分配盈餘增加與政府長期壓抑各行業工會發展等五項因素，導致勞方獲得利潤分配比例嚴重不均。

為落實蔡總統「幸福共好」施政願景，建議政府各部門應考慮同步採取解決台灣低薪魔咒的五項具體策略，包括：

一、以物聯網調整產業均衡發展策略：台灣除了資訊與電子二大產業外，多數製造業或服務業的生產力普遍低落，未來產業政策應透過物聯網，協助提升傳統產業生產力與獲利率。

二、鼓勵創造高薪產業創新策略：台灣服務業以外包派遣工的低薪創新模式，雖然替企業增加獲利，但卻無助於薪資成長。政府應開放國內市場，鼓勵外資企業投資台灣，以政策鼓勵企業發展高薪高獲利連結創新模式。

三、減少非典型就業並控制移工策略：打破低成本勞力密集代工模式，以財政手段降低當前產業低薪派遣工模式。

四、降低保留盈餘誘因策略：除了檢討兩稅合一政策外，政府應全面檢視企業增加保留盈餘的財稅制度，並鼓勵企業將保留盈餘用於投資與員工加薪。

五、提高勞工團體協商能力策略：勞動部應鼓勵勞團，主動與資方協商合理加薪，勞動部更應站穩自身立場，扮演為勞工爭取權益的公正角色。

小英政府若真有決心解決台年輕人低薪問題，除了上述五大策略之外，更建議政府協助企業放棄追求低成本代工思維；積極開放本土與全球連結創新市場、加速調整產業結構與彈性務實的改善兩岸關係，才能真正落實「幸福共好」的目標。

小英總統為解決年輕人低薪問題用心良苦，但更真誠企盼台灣股市在站上27年來新高之際，企業主能主動將利潤透過加薪，合理分配給員工，徹底打破台灣低薪魔咒。

（作者為國立台灣師範大學國際與社會科學學院副教授）

(中國時報)