我見我思－馮世寬的去留

2018年01月11日 04:09 中國時報 呂昭隆

國防部長馮世寬的去留，要看接任人選而定。如果下任部長是文人，即國安會副祕書長陳文政升任，則馮世寬交棒時間至少要等到年底縣市長選完；如果是軍人接任，不管是現役或退役人選，則隨時都能上場，最快的時間即是春節前後。

與民進黨第一次執政不同，這次執政，民進黨的建軍政策是有備而來，完全按國防藍皮書照表操課；馮世寬已是空軍出身的5位國防部長中，任期最久的一位，之所以坐得穩，就是他能完全配合藍皮書推動國防政策。

陳水扁當總統前，長期待在國防委員會，對軍中事務有一定了解，選前也提出國防政見，出過諸如揭開《國防黑盒子》等書。但當選後，建軍政策均尊重軍人；陳水扁雖派了長期跟在身邊的柯承亨到國防部任職，也當到副部長，但柯的角色以監軍為主，並未在幕後操盤主導建軍走向。

蔡英文對軍事陌生，但在選總統前，找了與她同樣是倫敦政經學院出身，在扁朝的國防部與國安會都歷練過的陳文政，擔任民進黨國防小組召集人，有計畫找退役將領，特別是與扁朝互動不錯的退將，共同研討了12本國防藍皮書，從軍事戰略到軍中管理，有主張，也有做法。

小英上任後推動的國防政策，包括調整軍事戰略、國防自主、潛艦國造、成立通資電軍等，藍皮書諸多政策，不管是好的或壞的，可行或不可行的，全都付諸行動。例如周未戰士的政策，連民進黨的國防立委都說是胡搞瞎搞，但軍方還是照著推。

馮世寬是陳文政推薦給蔡英文的，就任後，對藍皮書照單全收，依序推出國防政策，也因其高度配合，所以坐得很穩。

現在的問題就是，在幕後且對軍中人事升遷有絕影響力的陳文政，究竟是否浮出檯面。如果小英要讓陳文政當文人部長，那就還得等一段時間，陳還得養望，軍人可不是人人都服他。陳文政的淡江教職職位，可以借調3年，所以小英還有時間培養他。

國防部長人選的另一種可能的情況是，小英仍決定用軍人，那麼目前檯面的可能人選，不管是現役或退役，上任後，對藍皮書一定會有意見，不會像馮世寬般有這麼高的配合度。舉例言，參謀總長李喜明上將即是位很有個性的軍人，他就不喜歡國安會管太多，因為於法無據。因此，軍中也有兩個太陽之說。陳文政與李喜明彼此互不撕破臉，但都會打小孩給大人看，苦的是底下做事的將領。

如果小英用軍人做部長，就代表藍皮書的建軍政策可能有所修訂。如果續用馮世寬，並適時由陳文政接棒，則意味著會貫徹藍皮書的主張。然而，蔡英文用馮世寬與國安局長彭勝竹，都不按常理。下任部長，說不定還是意料之外的人選。

(中國時報)