台客武俠 俠貓守護南台灣

2018年01月11日 04:09 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

抗日英雄林少貓，曾經動員民間2000多人，抵擋日本人入侵。明華園戲劇總團最新作品《俠貓》，將他的故事搬上舞台，融合歌仔戲、宋江陣與流民拳，展現生猛的台客武俠精神。

台語客語日語 都能通

昨（10）日宣告記者會上，演員們拿著盾牌、揮舞旗幟奔跑，擺出宋江陣展現氣勢。而飾演林少貓的陳子豪，不怕攻打日本人，卻怕談戀愛，羞怯又生澀地和美女Hana調情，逗得現場一片笑聲。

總團長陳勝福表示，這次的製作讓歌仔戲有更多可能，「觀眾們除了可看到歌仔戲裡的文戲、武戲場面，還有宋江陣、流民拳以及歌舞元素都在其中，演員也要會說台語、客語和日語，以多元文化的視野，呈現這歷史故事。」

當家小生孫翠鳳飾演林少貓師父阿猴師，她表示，這齣戲讓身為屏東媳婦的她很有感觸，「林少貓是被供奉在忠烈祠裡的義士，應該讓更多人知道，曾經有這一群人默默守護台灣。」

宋江陣流民拳 擋日軍

《俠貓》由黃致凱和王瓊玲聯手編劇，內容改編自作家施達樂小說《小貓》。故事描述在甲午戰爭後，台灣割讓給日本，位於屏東有位行俠仗義的林少貓，他號召天下組成義民軍，以宋江陣、流民拳保衛家園，在水深火熱之際，卻又遭人背叛，發現他的師兄張圓出賣義民軍行蹤，讓日軍攻入村莊。

編導黃致凱表示，這齣戲並非歌功頌德，而是想探討大時代之下，人們的處境和艱難抉擇，「林少貓當時是站在一個時代的十字路口，明明知道強力反抗，會引起日本人的血腥鎮壓，會有很多人犧牲，但是要他屈服，他又不甘心，他知道以肉身抵擋不了日本人的槍林彈雨，但仍帶領眾人向前衝，守護土地。」

少貓英雄柔情 很害羞

黃致凱說，小說裡的劇情支線龐雜，還有林少貓和黃飛鴻、霍元甲對決的橋段，「歌仔戲版本則是專注呈現林少貓的人物性格、率領義民團和日本人對抗的過程，以及和美女Hana談戀愛，展現英雄柔情的一面。」

《俠貓》將於1月20日至21日在台南新營文化中心、1月26日至27日在高雄大東文化藝術中心、3月23日至24日在屏東藝術館、4月14日至15日在嘉義市文化局音樂廳、2月2日至4日在台北台灣戲曲中心、4月21日至22日在台中國家歌劇院大劇院演出。

(中國時報)