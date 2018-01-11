太平山、福壽山、南橫降雪

2018年01月11日 04:09 中國時報 社會地方中心／連線報導

入冬後首波寒流發威，全台高山地區除合歡山、玉山降下瑞雪，包括海拔2000多公尺的太平山、阿里山、福壽山農場與南橫山區等，全部成一片雪白世界，讓遊客驚呼連連！但全台今明兩天將是乾冷天氣型態，高山恐難再降雪。

10日清晨合歡山零星飄雪，最低溫來到零下5.8度，包括武嶺、松雪樓、合歡山莊等遊客賞景處一片雪白，路邊積雪約10公分，許多遊客上山賞雪，停車場幾乎爆滿。台14甲線29公里昆陽至41公里大禹嶺路段限加掛雪鏈車輛通行，送信的郵差也騎著加掛雪鏈的越野車送信，被民眾大讚是「全台最猛郵差」。

玉山群峰也是大地冰封。玉山北峰頂的玉山氣象站一片白雪皚皚，排雲山莊也飄雪，雪線下降到海拔3000公尺的白木林；塔塔加鞍部則是雪花與冰霰齊發，塔塔加地區公路步道易結冰溼滑，玉管處呼籲上山遊客小心開車。

極地寒流襲台，連2000多公尺的山區也飄下雪花，福壽山農場海拔2100至2614公尺間，10日凌晨降下瑞雪，天池、茶園、露營區積雪達5至10公分，「福壽山農場粉絲團」一早開直播分享美麗雪景。副場長楊正南表示，這場雪比2016年2月霸王寒流還大。

海拔約在2000公尺的太平山，則在凌晨零星飄雪，雖然僅短短1小時半，已讓山區覆上一層白雪，1800公尺以上就能看到雪景，讓遊客開心直呼「好興奮，終於看到雪了！」不過雪景隨著溫度升高而消融，要再賞雪得碰運氣。

海拔2500公尺的阿里山氣象站10日上午觀測到兩場飄雪，氣溫約5.6、5.8度，不算特別冷，其中1場降雪約10分鐘，嘉義林區管理處人員巡山時也巧遇約10分鐘，冰霰夾雜雪花紛飛、飄落，工作時的意外收穫令人驚喜。

台東南橫山區也降雪，南橫公路管制路段的大關山隧道段，遠眺山區就像灑上一層糖霜。公路總局關山工務段長孫百慶表示，山區屬施工管制路段，人車禁入，民眾不要為了賞雪入山，因溫度過低，連工程也停工。

中央氣象局表示，受寒流影響，全台氣溫走低，中部以北下探7度，體感溫度最低僅3度。今明兩天將是乾冷型態，預計周六回暖，在水氣不足下，雖氣溫偏低，今起玉山、合歡山等3000公尺以上高山，降雪機率已不高。

(中國時報)