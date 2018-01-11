名片自己印 活版印刷帶著走

黃任蔚的視覺傳達作品《心》，疊合了繁、簡體漢字，呈現融合之美。（金點設計獎提供）

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中國時報
／台北報導

傳統文化不僅可以是創意資產，更可以是門好生意。甫拿下今年「金點設計獎」年度最佳設計的作品中，可看見延展自傳統活版印刷以及漢字文化的產品及視覺傳達作品，設計師顏宏霖、黃任蔚不約而同以傳統文化為發想，企圖展現台灣特色，不僅要在台灣延續文化生命力，更希望以此進軍海外。

「一張名片：隨身活版印刷機」的設計師顏宏霖，對於有近千年歷史的活字印刷面臨凋零感到不捨，「現在的數位排版沒有辦法取代傳統印刷，摸起來有凹面的手感。」顏宏霖認為「愛這種『恐龍』（工藝）的人還是不少」，且全世界只剩下台灣仍有活字印刷行、鑄字行，但傳統機具大而笨重，是活字印刷無法普及到一般人生活的主要原因，決定讓它成為一項能「帶著走」的工藝。

「最難的部分是去理解並簡化印刷的機械原理，既要能穩定，又必須有足夠強大的壓力。」經過反覆研發，顏宏霖認為手上的隨身活版印刷機，已有大型印刷機8成的印刷效果，隨身版大小則可以設計、印刷名片。原本一度擔心消費者不會使用而造成退貨潮，事實證明想玩活版印刷的人不僅很容易上手，一些香港客更是熱中於將自己印刷的作品PO網分享，創造不少話題和口碑，使得顏宏霖深具信心地再開發更精簡版的隨身印刷機，「未來將針對學生族及海外市場。」

「台灣有繁體字文化，有文創概念的中小企業，希望結合在一起把活字印刷的工藝推廣出去。」顏宏霖表示，目前除了香港，日本和大陸的詢問度也很高，將設定為首波的海外市場。有了市場，顏宏霖期望的仍是帶動起台的活字印刷產業，「畢竟這只有台灣有，能代表台灣的文化底蘊。」

(中國時報)

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