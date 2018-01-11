《雙城記》兩岸合作典範！《中時電子報》、《看看新聞》 拓新媒體版圖

2018年01月11日 04:09 中國時報 高薔

「融媒體」此行還有安樂（左起）、高海寧、宋炯明、趙慧俠、陳夢迪等人來台參訪。（粘耿豪攝）

《看看新聞》內容包羅萬象，也針對特定議題深入探討。（取材自官網）

劉峻谷（左起）、劉善群、盧秀芳、楊維敏、邱佳瑜、宋炯明、趙慧俠、高海寧、安樂手碰大圓球，象徵開創媒體新世代。（粘耿豪攝）

宋炯明（左）向《雙城記》主持人盧秀芳握手致意。（粘耿豪攝）

旺旺中時媒體集團旗下中天電視與上海廣播電視台旗下電視新聞中心，共同製作的談話性節目《雙城記》合作至今已9年，鑒於新媒體發展迅速、影響力漸增，媒體集團旗下的《中時電子報》與上海廣播電視台融媒體中心旗下《看看新聞》將結為戰略合作夥伴，《中時電子報》將提供《看看新聞》各式新聞、評論及影音內容，並設置《雙城記》專欄，引進《看看新聞》多元影音資源。旺中媒體集團副總裁邱佳瑜表示：「新媒體合作強強聯手，邁開大步，見證偉大歷史時刻！」

遠道而來的上海廣播電視台副台長兼《融媒體》中心主任宋炯明，大讚雙方合作的《雙城記》已成兩岸媒體合作典範；對近年觀眾對媒體的需求改變，他說：「優秀的媒體人，從不會因改變而掩面而逃。」許願《中時電子報》、《看看新聞》能夠有「擁抱明天的勇氣，開始新的活動，幫助彼此成長，開拓更大的發展空間。」此外，《雙城記》合作即將邁入第10年，雙方正積極籌備新一年度的特別企畫，主持人盧秀芳也在記者會現場為簽約儀式站台。

《中時電子報》集合旺旺中時媒體集團旗下《中國時報》、《工商時報》、《旺報》、中天電視、中國電視、《時報周刊》、《周刊王》、《Girl愛女生》月刊等，橫跨報紙、雜誌、電視及新媒體，是華人世界最強網路平台。

看看新聞大陸權威

《看看新聞》則以新聞為核心，直播、視頻為其特色與亮點，目前APP累計用戶數突破500萬，新聞直播覆蓋用戶超過5700萬，全網傳播量日均達7000萬人次，最高峰更達近1.3億，正成為大陸重要新聞資訊平台最權威的視頻內容來源之一。

大陸熱愛寶島議題

《中時電子報》總編輯楊維敏強調，《中時電子報》是台灣唯一串流報紙、電視、新媒體的集團，改版後串流更有效率，雙方合作將帶給讀者更豐富內容；宋炯明則說，大陸民眾對台灣美食、旅遊、文化、民生及醫療健康議題非常感興趣，《中時電子報》擁有許多優質資源，希望透過雙方資源互補，創造共榮空間。

(中國時報)