旺福唱〈快樂的出航〉應援

旺福樂團造訪日本九州日田市，擔任觀光大使。肚皮（左一）試做手拉坯。

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中國時報
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旺福樂團成員小民（右起）、Mami、推機、肚皮，至當地奧日田溫泉。
團員小民（左）與推機是夫妻，感情十分恩愛。

旺福樂團日前受邀前往日本九州日田市，因為2017年7月的一場大雨，嚴重破壞了當地的道路與家園，旺福此行造訪了重建後的災區，除了擔任觀光大使，介紹當地美麗自然景觀與旅遊特色外，還在當地拍攝新歌〈快樂的出航〉MV，預計在農曆年前推出。

團員推機與小民同為夫妻，此行4天，原本想帶小孩同行，但擔心工作行程緊湊，而把小孩留在台灣請家人照顧，推機說：「超想2個小孩，每天照三餐視訊。」

令他們感受最深刻的是踏上重建後的災區，小民形容：「引領我們的日田市長官，在為我們重述這段不幸時，當著我們的面前落下了眼淚。」旺福藉由和當地居民交流時光，散播快樂與勇氣，也替不幸罹難的災民祈禱。

旺福還深入知名小鹿田燒的陶藝村莊，觀摩已傳承300年的人力手拉坯手藝，團員肚皮更是親身體驗，直呼：「真的不容易！」肚皮將親手完成的手拉陶碗，留在店家當紀念品，強調：「只有1個。」笑稱粉絲屆時造訪當地，報上旺福樂團名號就有機會把獨一無二的碗帶回家。

當慶功之旅

他們造訪奧日田溫泉，團員Mami表示旺福組團19年，第一次大家一起泡湯，在只有3℃的戶外脫下浴衣後進到溫泉池中，原本冷到將失去知覺的手腳因為溫泉而舒緩，也洗去了前夜只睡3小時的疲憊。

體驗完戶外溫泉後，他們到奧日田露營區Snow Peak，當天山上下雪，零下7℃，他們不畏風雪，在現場演唱日文歌，開起小型演奏會，把這趟旅行當做去年在台北國際會議中心演唱會後的慶功之旅。

(中國時報)

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