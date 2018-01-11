被控性侵藍潔瑛 曾志偉依法究責

2018年01月11日 04:09 中國時報 李承陽 報導

一段疑似加工過的採訪影片曝光，讓曾志偉登上網路熱搜名單。（資料照片）

藍潔瑛淡出演藝圈後，生活低調。（資料照片）

多年來娛樂圈盛傳現年54歲的香港女星藍潔瑛曾數次遭強姦，早已成為複雜的羅生門，昨日網路再爆出她5年前的受訪影片，乍看之下，藍確實脫口供出曾被兩位圈內大哥強姦，一位是已逝香港演員鄧光榮，另一位竟是喜劇泰斗曾志偉，但拿5年前與5年後同支採訪影片比對，當時提問者是男聲，新影片卻變為女聲，明顯遭人移花接木。

除了有重新配音的嫌疑外，另一可疑點是無論是5年前還是5年後的影片，兩位加害人的名字均不是出自藍潔瑛的口中，而是掌鏡的人，有心人士可輕易透過後製大作文章，甚至隨便套兩個名字進去都行。

昨日早上10點左右，疑似被加工過的影片在網路上迅速瘋傳登上熱搜榜，曾志偉也很快地透過公司發出嚴正聲明，稱信息、視頻均經過剪輯，並已委請「北京星權律師事務所」採取法律行動、依法究責。

2013年已做回應

早在2013年底，已有陸媒報導曾志偉參加陸綜的新聞發布會時，就當著其他評審陳可辛、張涵予的面，就是否強姦了藍潔瑛作出了回應，他說：「之前有說藍潔瑛接受了採訪，但後來又說她沒有接受採訪，相關的視頻也沒有看到，所以目前沒辦法求證真假。」還說因為兩人很少聯繫，聽說她搬家，沒有對方的電話，舊號碼也打不通了，所以無法當面求證。

(中國時報)