法蘭柯澄清腥聞「並不準確」

2018年01月11日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

金球獎新科影帝詹姆斯法蘭柯（James Franco）拿獎當晚爆出的性醜聞持續延燒，他被多名女星在推特控訴性侵與剝削女性，連《紐約時報》都緊急取消原定由他出席的活動；但是詹姆斯不甘被負面新聞壓著打，主動上談話節目闢謠，然而他說這些指控「並不準確」，又令外界多了想像空間。

《紐約時報》原預計邀他與弟弟戴夫法蘭柯（Dave Franco）出席活動討論得獎新片《大災難家》，但該報發言人表示：「這起活動本來是要談論電影，但由於近日指控所引發的爭議，繼續舉辦似乎不太適合。」詹姆斯轉而上談話節目《荷伯報到》澄清，表示知道控訴人之一的艾麗西蒂（Ally Sheedy）的言論，「我不知道我對她做了什麼，我只記得我們合作的時光很愉快。」

「我聽到的指控內容並不準確，但我完全支持人們挺身而出，因為長久以來他們的聲音都被忽略。」詹姆斯說他向來都為自己的行為負責，但似乎不願具體澄清指控，主持人史提芬荷伯（Stephen Colbert）問他，當兩造說法不同時，是否有方法在社群媒體之外找到真相或達成和解？詹姆斯回說：「如果我有做錯什麼，我會解決，我也必須這麼做。」他答得很保守：「我在這裡聆聽，並學習改變觀點。」

(中國時報)