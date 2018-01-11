盧廣仲與鵰王互抓喊榮幸

盧廣仲（左）和嚴正嵐一起獻出床戲處女秀。

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中國時報
報導
何潤東（右二）加盟電影版《花甲》，拋開形象裝上滿口銀牙。

賀歲國片《花甲大人轉男孩》預告昨首曝光，何潤東是電影版的新面孔，他飾演戲劇版未現身的江宜蓉前男友「陳大哥」，在片中大膽抓「小廣仲」，2人因此迅速拉近距離，不過何表示：「自從小學和同學打鬧之後，幾十年來第一次碰到男人的下體，滿奇特的體驗。」盧廣仲則妙回：「覺得可以跟『鵰王』互抓很榮幸，希望導演下次可以安排抓別的，譬如抓周或抓泥鰍。」

盧廣仲和嚴正嵐打破尺度上演床戲，盧只能穿一條內褲上陣，他害羞說：「本來劇本寫是要全裸，請導演讓我多穿一條四角褲，畢竟在電影院第一次跟大家見面就沒穿衣服也不太禮貌。」但2人不太有緊張感，因為是拍攝當天最後一場戲，很開心終於能「躺著演」，嚴爆料：「有一次廣仲竟然忘了說台詞，一定是睡著了！」盧急忙解釋：「是導演還沒喊『Action』啦!」

盧廣仲說：「那一天已經拍到半夜，感謝有最後這場床戲，讓我可以真的在床上睡著休息。」嚴正嵐談起銀幕床戲初體驗：「因為是喜劇版床戲，兩人袒裎相見也很尷尬不敢多看，如果要說什麼地方最性感，應該是廣仲的內褲。」

嚴正嵐被拱露性感

她還有另一場「主動」的床戲，導演瞿友寧要她向性感女優看齊，還因畫面看起來太Man，被要求多解開幾顆襯衫釦子，她笑說：「是我人生中最開尺度。」該片2月9日上映。

(中國時報)

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