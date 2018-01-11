周丹薇張佩華大方同框

蔣黎麗（右起）、張佩華、周丹薇、閻瑪莉昨巧遇，老友們相見十分開心。（洪秀瑛攝）

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中國時報
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60歲美魔女周丹薇歷經罹癌、離婚、母親辭世等人生重大打擊，靠著信仰和姊妹淘的陪伴走出人生谷底，她10日與閨密蔣黎麗聚餐，在餐廳內巧遇30年前舊愛張佩華，她第一反應是笑笑地對身旁好友說：「妳看這麼巧，就碰到了。」張佩華雖顯尷尬，仍大方留下難得的同框畫面，3人與同行的閻瑪莉都是中視昔日小生小旦，老友久別重逢，分外開心。

周丹薇當年與張佩華因合拍已故媒體大亨楊登魁的電影擦出愛火，假戲真做，後來一起到中視拍電視劇，交往7年曾論及婚嫁，卻因性格不合分開，自此沒再合作過，後來她比他早結婚，可惜婚姻路不順，仍一路照顧罹癌的前夫。

如果說她是「最有情有義的前妻」，張佩華則是「最有情有義的前男友」，周丹薇的媽媽去年9月過世，張佩華還曾出席告別式致意。

2人當年沒有不歡而散，這2年在公開場合偶爾見到，還能說上幾句話，張佩華昨原本認為「沒必要」合照，主要擔心老婆及岳父母介意。

張佩華爬山Hold身材

64歲的張佩華演過《婉君》、《雪珂》等戲，是昔日瓊瑤小生，年輕時曾與周丹薇、劉雪華談過轟轟烈烈的戀愛，後與空姐太太育有1子1女。他平時靠爬山保持身材，不現老態，他說在台灣和山東仍經營藏獒生意，但市場蕭條很多，現在一年接一部戲。

(中國時報)

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