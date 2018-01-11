申世景靠服裝 改變命運

2018年01月11日 04:10 中國時報 陶福媛 、 徐亦橋 報導

申世景到警局探前男友時，肩上背潮人最愛Off-White黑色Handle Binder Clip包，4萬3900元。（翻攝自愛奇藝台灣站）

申世景穿龐克教母Vivienne Westwood黑色套裝，強勢的站在跪地求饒的前男友面前。（翻攝自愛奇藝台灣站）

申世景穿這件淺藍色Rochas外套與金來沅浪漫同行，讓服裝詢問度很高。（翻攝自愛奇藝台灣站）

申世景知道金來沅身分祕密後，穿Giambattista Villa白色長大衣氣呼呼衝出大門。 （翻攝自愛奇藝台灣站）

韓劇《黑騎士》申世景飾演女主角鄭海拉，因為穿上這件TINT ROSE酒紅色大衣，從此好運接踵而來。申世景出差到克羅埃西亞時，一直背著CELINE珠地小牛皮Compact Trotteur包（中型），6萬8000元。（翻攝自overthemoonmarket IG）

服裝，可以改變一個人的命運？高收視韓劇《黑騎士》中，氣質女星申世景飾演的鄭海拉一角，在歷經人生一連串的低潮和打擊後，想起她在十幾年前最幸福的時刻，曾在「雪倫時裝店」訂製一件酒紅色外套，但一直未取件，萬念俱灰的海拉決定取回並穿上這件外套，沒想到好運竟接踵而來。

時尚精品大衣助陣

《黑騎士》既是描述海拉從人生谷底緩步登峰的過程，一襲襲的華服自然扮演相當重要的角色，劇中華服的來源為此生前來贖罪的裁縫設計師雪倫無償供應，但其實是出自Vivienne Westwood、Giambattista Valli、Rochas、KENZO、JILL STUART等時尚精品。

而每件服裝所要扮演的角色，也在劇中被完美設定。例如大騙子前男友向來前來跪地求饒時，鄭海拉穿的是女企業家最愛的龐克教母Vivienne Westwood 2017秋冬款黑色套裝，合身剪裁加上厚肩墊的設計，展現超強氣勢，更加凸顯前男友的畏縮怯懦、卑微可笑。

當海拉發現金來沅飾演的大企業家文秀浩隱藏的身分時，她穿Giambattista Villa長大衣氣呼呼的奔出大門，強勢大衣因白色調而不失溫柔，故事接著她被歐巴突襲吻脣，以服裝展現由衝突到浪漫的劇情走向。其實穿華服能帶來好運，令人匪夷所思，但不可否認的是，服裝既是一種外在的「宣示」，同時也是一種內化的「暗示」，冥冥之中會改觀別人對你的看法，而你也會以不同的心情看待自己，在「宣示」與「暗示」的交互影響下，產生了扭轉命運的神奇魔力。

包包全是話題款

另外海拉包也同樣件件精品，從出差到克羅埃西亞時用的CELINE珠地小牛皮Compact Trotteur包、警察局探前男友的Off-White黑色Handle Binder Clip包，全是話題款，與華服同樣搶鏡。

(中國時報)