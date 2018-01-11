MYKITA搶鏡 準王妃梅根也愛

2018年01月11日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

MYKITA + Ambush VERBAL聯名系列太陽眼鏡，1萬9600元。（MYKITA提供）

美劇《怪奇物語》女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）日前被捕獲戴著MYKITA + Maison Margiela最新聯名款太陽眼鏡現身街頭。（翻攝自MYKITA官方臉書）

MYKITA LESSRIM系列鏡框，1萬9600元。（MYKITA提供）

即將成為皇室媳婦的梅根馬克爾（Meghan Markle），雖然衣裝以入境隨俗漸入優雅風範，但在配件上還是藏不著獨特個性，像是其私下經常選帶的MYKITA墨鏡，就是最好的例子之一。

來自德國柏林的MYKITA，向來強調其前衛簡約的設計美學，每副眼鏡至少需要50個單獨基本配件，並花上13個小時始能製作完成。最新推出的2018春夏作品中，經典STUDIO系列大膽玩色，用大尺寸糖果色鏡片及撞色組合，表現出摩登夏日風情。LESSRIM系列則使用「減架」概念，以極細緻的邊框實現幾近「無框」的極簡境界。

聯名款也同樣值得關注，除了米莉芭比布朗曾配帶的Maison Margiela系列外，與潮流設計師Ambush VERBAL的合作更是有趣，鮮明的配色、反置的鏡片，讓戴墨鏡自拍時不會不小心反射入鏡。而品牌也於去年開始，配合全球定價調整價格，以降低原本售價10％至15％的全新策略，勢必將吸引更多個性時尚客。

(中國時報)