DELVAUX包攬非洲熱情

2018年01月11日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

DELVAUX Tempete系列松木棕混象牙白編織牛皮中型肩背包，21萬2300元。（DELVAUX提供）

DELVAUX Cool Box象牙白、玫瑰粉紅（見圖）、太陽黃牛皮小型肩背包9萬6300元，另有中型可選擇。（DELVAUX提供）

DELVAUX Brillant系列鳳仙橘鱷魚皮小型肩背包價格店洽。（DELVAUX提供）

DELVAUX於2018春夏以非洲為主題，並選用大量鮮明色彩呈現出帶有民族風格的幾何圖騰。（DELVAUX提供）

DELVAUX Tempete系列黑色浮雕圖騰牛皮大型肩背包，價格店洽。（DELVAUX提供）

DELVAUX Cool Box系列象牙白牛皮小型肩背包9萬6300元、立體流蘇背帶5萬2600元。（DELVAUX提供）

比利時皇家御用配件品牌DELVAUX，昨於台北舉辦2018春夏新品預覽，創意總監Christina Zeller將自身喜愛的非洲文化融入設計中，圖騰、編織等細節，令系列洋溢熱情的民族色彩。

展現幸福幸運色

名稱源自拉丁文中「陽光灼熱之地」的非洲大陸，賦予Zeller充沛的靈感，她汲取當地代表幸福的鳳仙橘、象徵幸運的松石綠、番紅花般耀眼的太陽黃，及肯亞Nakuru湖上火鶴的玫瑰粉紅作為本季的主色調。以衣索比亞原住民身體裝飾圖騰引申出的幾何色塊，在經典Brillant包款上交錯立體呈現，凸起紋路係經皮革壓製24小時後始能得成。而為達到如坦尚尼亞習俗中於皮下「嵌入」寶石所創造的圖騰效果，工匠於品牌Tempete包款上將經壓印成型後的皮革凸起內注射矽膠，形塑出華麗的浮雕圖案。

線條俐落態度輕鬆

除了透過高超皮革工藝細節演繹外，此次亦推出全新Cool Box系列，以俐落線條與輕鬆態度為靈感出發，造型取材品牌1936年的La Tamise雙層信封袋。包括中型、迷你等兩種尺寸，全包以一塊皮革摺疊而成，單層牛皮也降低了整體重量，可加裝內附肩帶肩背、以D型標誌環扣手拿或用手把拎取等3種使用方式，更添多變實用性質。若選擇搭配最新推

出的立體流蘇背帶，亦將為

造型注入個性不羈的迷人

魅力。

(中國時報)