沛納海狗年限量表搶光光

2018年01月11日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

沛納海台中店重新開幕，沛納海台灣總經理張明澤（左起）、亞太區董事總經理Julio Sato、遠百總經理徐雪芳、寶鴻堂鐘表副總陳俊賓出席剪綵。（Panerai提供）

沛納海Panerai青銅表全球大缺貨，二手價翻3倍以上，有錢也買不到，引領近幾年表壇青銅表的流行風，品牌台中概念店昨（10）日重新開幕，店內裝潢融入青銅和黃銅元素，雖櫃上沒有全球大缺貨的青銅表，但搶先引進4只狗年限量表，昨早早就被VIP搶訂一空。

沛納海在全球有73家專賣店，台灣有兩家專賣店，一是台北101店，第二家則是台中大遠百，遠百總經理徐雪芳應邀出席剪綵，試戴沛納海白色表盤藍色表帶的玫瑰金腕表，愛不釋手。她指出，近兩年奢華精品面臨寒冬，但沛納海仍穩定成長，業績表現令她刮目。

沛納海的青銅表要價約50萬元，但有錢也買不到，據悉有美國運通黑卡VIP想透過發卡公司買沛納海青銅表，報價高達200萬台幣，可見受歡迎的程度。

為了滿足VIP想擁有沛納海表的渴望，沛納海在店上展示一款首度現身的狗年限量表Luminor 1950 Sealand 3Days Automatic Acciaio（PAM00858），以義大利金雕工藝大師以Sparsello技術雕刻表蓋，全球限量88只，台灣配到4只。

(中國時報)