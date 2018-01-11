微風6女郎散發甜辣酷

微風新春專刊首次讓6位微風女郎合體，書那娜（左起）、宋蘋恩、郭源元、佟凱玲、蜜多麗、陳若穎穿Alexander King Chen禮服，搭配Cartier珠寶和MADISON鞋款。（微風提供）

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中國時報
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微風最新的新春專刊首次聚集6位微風女郎，由微風策略長廖曉喬主導企畫，「名模推手」攝影師黃天仁掌鏡，讓郭源元、宋蘋恩、書那娜、陳若穎、佟凱玲、蜜多麗穿上台灣設計師陳科維同名品牌Alexander King Chen的禮服，以喜氣的紅、金為主色調，呈現6種不同的甜、辣、酷。

這天要一起入鏡，大家做足功課，看雜誌或名模pose揣摩S曲線，展現時尚感和氣勢。6人中自評甜度最高的書娜娜，在網路劇《空姐忙什麼》扮演「放空姊」有高人氣，去年到非洲出外景，今年想重回非洲當志工。不熟她的人以為她很酷，但在好友眼中像小孩子，自認是8分甜、4分辣、2分酷，拍攝時以性感帶點酷凸顯特色。

郭源元給人感覺超辣，為了推出寫真集積極健身，預計代言內衣、與飾品設計聯名，入鏡時酷、甜各半，凸顯時尚的態度。蜜多麗去年加入微風參與不少時尚拍攝，今年也會代言內衣，自評有7分辣度，「我覺得辣有甜和酷的意思」，希望自己是最突出和閃亮的Dream Girl。

宋蘋恩和陳若穎都是甜、酷各5分，想朝戲劇發展的宋蘋恩想藉由空靈、酷一點的表情，打破外表嬌弱的形象。陳若穎近作有網路劇《N世代》、計畫發單曲，喜歡帥氣帶甜美的衝突感，首度嘗試紅脣妝、梳光頭髮，「這是我第一次顛覆自己。」

佟凱玲常在粉絲專頁分享廚藝，自認個性大喇喇、喜歡搞笑，甜、酷、辣各3分，1分好笑、幽默，這天她收起笑容，表現高冷成熟美，「第一次拍比較成熟、超過我年齡、比較女人味的感覺，是我想要挑戰的。」

(中國時報)

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