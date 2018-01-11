Honda All New ODYSSEY

2018年式Honda All New ODYSSEY增加「祕境紫」新色，會隨著不同角度展現忽藍忽紫不同層次的色澤，7人座ELITE售價143.9萬元；7人座APEX售價168.8萬元、8人座APEX售價166.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1.All New ODYSSEY多功能方向盤上的按鍵排列清楚，操作方便，後方附有換檔撥片。（陳大任攝）
2.All New ODYSSEY主動式自動停車輔助系統，有清楚的影像與聲音提示，操作起來非常簡單。（陳大任攝）
3.All New ODYSSEYAPEX車款中央走道方便進出，第三排雖然規畫為3人座，但還是以兩人乘坐為宜。（陳大任攝）
4.All New ODYSSEY APEX車款第二排為獨立座椅，除了頭枕椅背、扶手皆可調整角度外，還附小腿支撐墊，相當舒適。（陳大任攝）

7人座休旅車越來越夯，Honda、TOYOTA在2018世界新車大展不約而同發表新車，前者小改款All New ODYSSEY提供7人座及8人座共3款選擇，售價自143.9萬元起；後者推2018年式新款SIENNA，不僅增加配備，入門款199萬元還較前代降價25萬元，兩品牌在車展期間都開出紅盤。

Honda Taiwan近日舉辦All New ODYSSEY試駕活動，並提供頂級車款APEX讓媒體搶先體驗新車特色，有趣的是，過往試駕大多是單人或雙人配置，這次有4人同車，也因為這樣才有機會真正體驗第二排獨立座椅的舒適特性，在操控體驗之餘，更多了一層乘客的真實體驗。

7人座需求擴大，許多新車採5+2設計，但第三排2席只是權宜之計，而標準7座車格才能真正滿足長期使用需求，這次試駕的ODYSSEY APEX車型採2+2+3座椅安排，2席獨立座位中間有走道貫通至第三排，這對於三代同堂家庭或是有商務貴賓接送需求的企業都是很好的選擇。

APEX車型將360度環景影像、主動式自動停車、BSI盲點偵測警示、CTM倒車預警顯示等輔助系統列為標配，並新增智慧型安全主動防護系統「Honda SENSING」，包含LKAS車道維持輔助、LDW車道偏移警示、RDM道路偏移抑制、ACC主動式車距調節定速巡航、FCW前方碰撞警示及CMBS碰撞緩解煞車等系統，讓主動安全的配置超越同級。

2.4 L i-VTEC引擎擁有175hp馬力，動力表現足夠，試駕往返台北-台中總計行駛350km兼具高速與市區道路，平均油耗11km/L的水準頗佳。Honda Taiwan表示，此車目標年銷3000台，車展期間即接下55張訂單，以頂級的APEX 7人座銷售比例占85%最高。

(中國時報)

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