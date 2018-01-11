台生 80

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中國時報
袁瓊瓊

藺虎覺得自己飛速的把全世界倒轉過來。不，不是他做的，是整個世界忽然倒轉，他摔下來躺在了地上。

向上看。他看見小進站在房頂的邊緣。人高高的，下半身是陰影，不太像他妹妹，像個女戰神。他招手想跟小進說話，手才略抬，小進已經離開了，看也不看他。茅頭過來，蹲在他身邊：「虎哥虎哥，你怎麼，你沒事吧？」

藺虎說：「扶我起來。」

茅頭把他扶起來。

藺虎站正，對著房頂上狂喊：「藺小進！你爸死了！」他大笑起來。一邊大笑，茅頭扶著他。兩個人走出門外。

房頂上，小進跪在台生旁邊，台生沒動，緊閉著眼。小進問：「台生。」她又喊：「台生。」台生這才回話，細微的嗯了一聲。小進問：「你還好吧？」天黑著。四周一片朦朧，她看不清台生。小進只聞到血腥味。她猜台生受傷了。她問：「你受傷了？」台生說：「大概吧。」他說得很慢。有些遲疑，像是不願意回答。

小進問：「傷在哪裡？」

半天，台生才說：「不知道。」小進說：「我幫你看看。」她伸手去摸台生，感覺他身上溼溼的，還帶黏。摸了一把，湊到鼻前聞，是血味。小進怕起來了。她說：「我去找你爸。你別動。」

她下扶梯。感覺這時候特別靜。不知道為什麼，她這時想到，剛才藺虎鬧了半天，聲音挺大的，竟沒有人聽見嗎？這小屋距離主屋也不算遠，就算台生他父親母親睡著了，應當也會被吵醒吧。

但是古家毫無聲息。小進到了玄關，輕輕拉開門。屋子裡這時暗暗的。只留了玄關裡一盞昏黃小燈。她發聲喊：「古伯伯。古伯伯。」

她喊了很久。覺得自己在荒野裡。（全文完）

(中國時報)

人間影展－誰怕同志電影 咒俠52－混世魔王

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