小蔣辭世30年 過半民眾仍感念政績！歷任總統 蔣經國貢獻最大

故總統蔣經國親民形象深植人心，圖為昔日蔣冒雨蒞臨台北淡水河畔，為中正杯龍舟競賽運動員加油，並親切地走向群眾，和大家打招呼。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
歷任總統，誰最愛台灣？歷任總統，誰對台灣的貢獻最大？

歷任總統誰對台灣貢獻最大？根據旺旺中時媒體集團的民調顯示，在辭世30年後，故總統蔣經國得到53.3％受訪者的認同，以過半的壓倒性數字拔得頭籌。交叉分析顯示，台灣不分政黨與地區，不分男女老幼，都高度肯定蔣經國為台灣的付出，即使在自認泛綠的民眾中，蔣經國也以44％遙遙領先其他卸任總統。

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最愛台灣 民調壓倒性勝出

明（13）日是蔣經國逝世30周年紀念日，從蔣中正至馬英九，在6位前總統中，蔣經國得到最高評價。在問到歷任總統誰最愛台灣？有32.8％受訪者回答蔣經國，誰對台灣貢獻最大？更有逾半的53.3比例把票投給蔣經國。

蔣經國不僅得到高度認同，交出的政績顯然也「庇蔭」了接任的前總統李登輝，在兩項調查結果上，分別以12.1％、13.7％排名第二。

在最愛台灣部分，馬英九以10.3％排名第三，接下來才是蔣中正以及陳水扁、嚴家淦，分別有8.9％、8.2％與1.9％的認同。

庇蔭李登輝 泛綠44％肯定

交叉分析顯示，蔣經國在40～49歲、50～59歲的年齡層，以及專科、大學以上教育程度最受肯定。如就地區來分析，蔣經國在雲嘉南最低，但也有28％肯定；相較之下，李、扁在雲嘉南則較受青睞，馬在北北基與桃竹苗較受歡迎。

但如果問到對台灣的貢獻，蔣經國與李登輝排名前2名，但蔣比李多出近40個百分點；令人意外的是，被民進黨政府列為轉型正義頭號對象的蔣中正，也有近10％的肯定，強壓過陳水扁的4.5％，而認為馬英九最有貢獻者，僅2.8％。

經交叉分析可看出，蔣經國對台灣的貢獻是台灣的「主流民意」。不論年齡、教育程度或居住地區，都得到高度認同；以地域來看，在南台灣的高屏澎地區，蔣有60.5％，大贏其他人；即使被視為深綠鐵票區的雲嘉南，也還有43.3％，是李登輝（15.3％）、陳水扁（5.5％）相加一倍以上。

如就政黨屬性分析，泛藍受訪者有70.2％獨鍾蔣經國，但泛綠支持者比例也有44％，顯示認同蔣經國對台灣的貢獻，已超越藍綠與地域。

這份民調委託艾普羅民調公司於1月6日進行，有效樣本數1013人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

(中國時報)

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