劉世芳哽咽退選 菊姐難過不捨

民進黨立委劉世芳（左圖左二）11日召開記者會宣布退出民進黨高雄市長初選，表示不捨市長陳菊（右圖，本報資料照片）為了支持她，12年政績被扭曲，更不願看到民進黨分裂，隨即深深一鞠躬答謝支持者。（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導

陳菊愛將、立委劉世芳11日宣布退出高雄市長初選，政壇譁然，她表示，不捨花媽為了支持她，12年政績被扭曲，更不願看到對立造成民進黨分裂，因此忍痛決定不參加初選；陳菊透過幕僚回應，尊重劉世芳的決定，但既難過又不捨。劉退選後，綠營將成陳其邁、趙天麟「二男之爭」，至於原先挺劉勢力流向何方？有待觀察。

不忍花媽12年政績被扭曲

劉世芳昨下午2點多，突然發出「不捨價值扭曲，忍痛勇退」聲明稿，為高雄市長初選選情投下震撼彈，4時則在服務處正式說明，立委鍾孔炤、許智傑、賴瑞隆、邱志偉及多位高市議員、左營、楠梓區地方人士全程陪同，工作人員難過得抱頭痛哭，並不時有支持者高喊「委員堅持、不要放棄」，氣氛凝重。

劉世芳以長達10秒的鞠躬，答謝支持者，強調不捨陳菊市長因為支持她，飽受攻擊，連一本單純的回憶錄《花媽心內話》都和初選扯在一起，12年來的執政價值被扭曲、被懷疑，翻轉高雄需要團結，而不是分化，若初選會激化對立，甚至造成民進黨分裂，是她不願看到的，因此經過深刻思考，痛下抉擇退出初選。

「我決定參選，也是我決定退出！」劉世芳表示，10日晚上才跟市長陳菊報告退選決定，11日中午再次確認後，下午馬上召開記者會，菊姐支持她的決定。

劉世芳哽咽表示，對不起支持她的左楠區鄉親，但為了黨內團結，這是一定要做的痛苦抉擇，她會繼續留在高雄打拚，「高雄就是我的戰場！」媒體問她之後會支持哪位人選？她沒有明確表態，僅說「我祝福所有參選人」。

韓國瑜：打鐵還要自身硬

另外4位參選人，異口同聲尊重劉世芳的決定；管碧玲表示，未來持續為高雄攜手奮鬥，一切不會改變；林岱樺則呼籲，市長初選勿再糾纏於過去的恩怨。趙天麟發聲明說，感佩劉世芳的決定與用心；陳其邁也強調「團結，成就高雄」。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜則表示，國民黨「打鐵還要自身硬」，國民黨最重要的工作是把事情做好，找回高雄市民對國民黨的信任，高雄市長候選人必須要用初選方式產生，他預估將在農曆年後開始開放有意爭取提名者登記，高雄市長提名預計將在3月完成。

(中國時報)

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