新聞透視－花媽《心內話》未能提升支持度！3箭穿心 劉世芳黯然退選

2018年01月12日 04:10 中國時報 李義 、 林宏聰

陳菊（右）發聲明表示，對劉的決定感到難過不捨。（王錦河攝、本報資料照片）

《花媽心內話》無法撼動高雄市長初選選情、中央執政風雨飄搖衝擊2018與2020大選，及花媽政治聲望因市長初選過程受挫，這三支箭射中劉世芳的內心深處，經過1周的思考煎熬，她毅然作出不參加黨內初選決定。

衝初選而來？新書惹議

《花媽心內話》掀波瀾，被點名的人多有反彈，雖然陳菊一再強調僅是12年高雄市長政治生涯的回顧，無關黨內初選，但出版時機敏感，仍惹來「就是衝著初選而來」的非議。

隨著新書的熱銷，歷經3周的發酵後，一份黨內民調卻顯示，5名參選人的民調支持度未因《花媽心內話》而有變化。

這份科學數據等同對花媽團隊發出另類警訊：「當花媽說出心內話都不能撼動選情時…！」意即如果花媽在初選前夕，牽起劉世芳的手，向選民大力推薦劉，還能改變選民意向嗎？

挺劉成箭靶 聲望受挫

若無法改變，那就代表過去扛著綠色執政品質保證的高雄政績、遊走全台輔選小英登上總統大位的陳菊，不僅光環不再，更因這段期間支持劉世芳，被無情的踐踏而受傷、受挫，連民進黨引以為傲的高雄政績都將被抹滅。

高雄市長初選殺得難分難解，劉世芳選情陷入膠著，另又有嘉義縣長張花冠與陳明文挺不同參選人鬧得不可開交，連小英總統都忍不住開口要求節制，不可相互攻訐，顯見初選競爭的激烈程度，已讓民進黨內傷。

競爭陷激戰 黨受內傷

一位黨內人士以「風雨飄搖」形容小英執政500多天，強調如果繼續初選，不僅會造成黨內裂痕擴大，對不彰的政績更是雪上加霜。

從陳菊不捨劉世芳退選的「疼惜世芳，回歸價值」聲明，最後說出「因為心有所愛，不忍讓台灣傾敗」就可窺見端倪，吐露了一手催生民進黨的菊姐，對2018及2020大選的憂心，她愛綠色執政愛台灣，更甚於劉世芳能否通過初選勝出的心情。

從台北市、中央到高雄市與陳菊共事迄今的劉世芳，豈會不知花媽的心內話，加上服從性及忠貞度高，最終，她選擇走一條自己難堪、卻對民進黨最有利之路。

(中國時報)