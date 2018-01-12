新聞透視－花媽《心內話》未能提升支持度！3箭穿心 劉世芳黯然退選

民進黨立委劉世芳（中）宣布退出高雄市長黨內初選，記者會後，她和支持者擁抱表達謝意。（王錦河攝、本報資料照片）

友善列印
中國時報
陳菊（右）發聲明表示，對劉的決定感到難過不捨。（王錦河攝、本報資料照片）

《花媽心內話》無法撼動高雄市長初選選情、中央執政風雨飄搖衝擊2018與2020大選，及花媽政治聲望因市長初選過程受挫，這三支箭射中劉世芳的內心深處，經過1周的思考煎熬，她毅然作出不參加黨內初選決定。

劉世芳哽咽退選 菊姐難過不捨
新聞幕後－捨小我保大我 維繫陳菊聲望

衝初選而來？新書惹議

《花媽心內話》掀波瀾，被點名的人多有反彈，雖然陳菊一再強調僅是12年高雄市長政治生涯的回顧，無關黨內初選，但出版時機敏感，仍惹來「就是衝著初選而來」的非議。

隨著新書的熱銷，歷經3周的發酵後，一份黨內民調卻顯示，5名參選人的民調支持度未因《花媽心內話》而有變化。

這份科學數據等同對花媽團隊發出另類警訊：「當花媽說出心內話都不能撼動選情時…！」意即如果花媽在初選前夕，牽起劉世芳的手，向選民大力推薦劉，還能改變選民意向嗎？

挺劉成箭靶 聲望受挫

若無法改變，那就代表過去扛著綠色執政品質保證的高雄政績、遊走全台輔選小英登上總統大位的陳菊，不僅光環不再，更因這段期間支持劉世芳，被無情的踐踏而受傷、受挫，連民進黨引以為傲的高雄政績都將被抹滅。

高雄市長初選殺得難分難解，劉世芳選情陷入膠著，另又有嘉義縣長張花冠與陳明文挺不同參選人鬧得不可開交，連小英總統都忍不住開口要求節制，不可相互攻訐，顯見初選競爭的激烈程度，已讓民進黨內傷。

競爭陷激戰 黨受內傷

一位黨內人士以「風雨飄搖」形容小英執政500多天，強調如果繼續初選，不僅會造成黨內裂痕擴大，對不彰的政績更是雪上加霜。

從陳菊不捨劉世芳退選的「疼惜世芳，回歸價值」聲明，最後說出「因為心有所愛，不忍讓台灣傾敗」就可窺見端倪，吐露了一手催生民進黨的菊姐，對2018及2020大選的憂心，她愛綠色執政愛台灣，更甚於劉世芳能否通過初選勝出的心情。

從台北市、中央到高雄市與陳菊共事迄今的劉世芳，豈會不知花媽的心內話，加上服從性及忠貞度高，最終，她選擇走一條自己難堪、卻對民進黨最有利之路。

(中國時報)

劉世芳哽咽退選 菊姐難過不捨
新聞幕後－捨小我保大我 維繫陳菊聲望
政治路上相隨 蒙塵斷尾！劉世芳效率高 助陳菊攀高峰
競逐者同感驚訝 怎麼可能？
劉世芳哽咽退選 菊姐難過不捨 新聞幕後－捨小我保大我 維繫陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。