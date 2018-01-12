新聞幕後－捨小我保大我 維繫陳菊聲望

2018年01月12日 04:10 中國時報 朱真楷 、 曾薏蘋

隸屬新系的劉世芳，擁有南霸天陳菊支持，如今卻含淚退選，因為，就她個人來說，民調落後，硬選到底，任由黨內恩怨擴大，不只會輸掉初選，更將衝擊下屆立委選舉；就派系角度，陳菊若為讓子弟兵勝出，不惜製造黨內派系傾軋，這不僅會錯失與領先者陳其邁合作的機會，更將重創這位「媽祖婆」的黨內威信。因此，劉世芳退出，雖然痛苦，但很明智。

放眼民進黨5位高市長初選候選人，論背景與能力，或是人脈與錢脈，劉世芳絕對位在前段班。不過，退選雖突然，卻也不意外，理由大致有三。

首先，劉雖長期擔任陳菊副市長，但位居第二線，習慣把光芒打在老闆身上，使得民眾對她很不熟悉；而被稱為「劉教官」的她，執行力強悍，但嚴管勤教的硬性格，卻也形塑不易親近的形象。因此，從前年底迄今，縱使她在高雄鋪天蓋地撒廣告，卻也只讓民調從8％拉到12％，就此卡住不動，遠落後陳其邁至少15％。在無法翻轉民調劣勢的情況下，退選自然成為選項。

第二，高雄初選殺到見骨，而劉世芳所擁有的「陳菊資源」，更是讓競爭者多所怨言。如果說劉世芳打得贏就算了，問題是若殺到最後還是輸，對新系來說，將錯失與陳其邁整合的最佳時機；而對她本人而言，這段時間在黨內累積的恩怨，勢必影響下次立委連任。

第三，派系照顧子弟兵，本是天經地義。只是，陳菊在綠營的資歷與份量，讓黨內人士總對這位大姊頭存有一種「超乎派系」的期待；因此，當菊系透過各式資源支持特定對象，等於是讓陳菊被綁在地方的派系之爭，嚴重耗損她在黨內該有的格局。

陳菊在民進黨的地位，無論下一步有無更上一層樓，都不會影響她在黨內喊水會結凍的實力。但此刻若因一己之利，製造派系惡鬥，她在黨內的威信必然也將受到傷害。

新系從來就不是一個做虧本生意的派系，政治算盤打得比誰都還精，挺劉世芳已挺到仁至義盡，若選情還是如此不振，退選對劉世芳而言，既有延續個人政治生命的考量，當然也有「捨小我、保大我」的派系思考。

(中國時報)